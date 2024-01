Belém 408 anos: bolo com 10 metros tem recheio de doce de leite e castanha do Pará

O bolo de parabéns para Belém, que celebra 408 anos nesta sexta-feira (12), tem uma estrutura montada em frente ao Solar da Beira. Neste ano, o recheio com massa de cumaru, recheado com doce de leite e castanha do Pará e decorado com marshmallow de cupuaçu.

Desde cedo, as pessoas aguardavam mil fatias retiradas de 5 metros do bolo e disponibilizadas em caixinhas. O bolo deste ano é responsabilidade das confeiteiras Dina Barbosa e Alinne Barros, ambas filiadas ao Sindicato das Indústrias de Panificação e Confeitaria do Estado do Pará (Sindipan).

Os parabéns contaram com a participação do prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, demais autoridades municipais, e o governador do Estado, Helder Barbalho.

Para finalizar a manhã, após a entrega do bolo dos 408 anos de Belém, será feita a integração de 500 novos beneficiários ao programa municipal de renda mínima Bora Belém.

À tarde a programação de aniversário continua com a entrega das obras de drenagem, pavimentação e urbanização da passagem dos Milagres, no bairro da Terra Firme, a partir das 15h. A obra integra o programa de participação cidadã da Prefeitura de Belém, o “Tá Selado”, em que a comunidade demanda as prioridades da para a gestão municipal.