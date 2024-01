Grande Belém tem 10 horas de chuva de 116 mm, provocando inundações em casas e vias públicas

A partir das 21h de sábado (6) até por volta das 6h deste domingo (7), ou seja, em cerca de 10 horas, a Grande Belém registrou 116.9 milímetros de chuva torrencial com rajadas de vento e raios, o que corresponde a 30% da média prevista para este mês de janeiro (393.8 mm). Nas duas primeiras horas (mais intenso), de 21h até as 22h30, foram 55 milímetros, equivalentes aos cerca de 60 milímetros previstos para chover ao longo desta semana, de segunda (8) até sexta-feira (12). Até abril, chuvas fortes, como a de sábado (7), poderão se repetir.

As informações foram repassadas, neste domingo (7), pelo meteorologista José Raimundo Souza, do Distrito do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), com sede em Belém (PA). O mesmo cenário de chuva forte e contínua foi verificado também na região nordeste do Pará, neste final de semana.

Chuvoso

"Esse tipo de ocorrência é provocado por dois fenômemos, o vórtice ciclônico (ventos nos níveis mais altos da atmosfera) e a Zona de Convergência Intertropical (banda de nuvens de chuva, as chamadas cumulonimbus), provocando chuvas de até 24 horas de duração. Estamos no período chuvoso, e esse tipo de chuva de longa duração, como a deste final de semana, não deverá ocorrer nesta semana, mas ainda, sim, poderá ser verificada em janeiro e até abril", afirma José Raimundo Souza.

Essas chuvas fortes ocorrem em locais variados. A temperatura média no Pará, ao longo de janeiro, deverá situar-se na máxima de 30 a 34ºC, ou seja, mais baixa em cerca de 6ºC em comparação a dezembro, se muito calor.