Moradores de Belém se preocupam com quedas de árvores por conta das chuvas

As fortes chuvas de Belém têm causado quedas de árvores em algumas localidades. Na semana passada, em um único dia, a chuva causou estragos. Diante disso, a reportagem conversou com moradores de Belém que demonstraram preocupação com os próximos dias de inverno amazônico.

A reportagem foi até o bairro da Marambaia, onde já ocorreu um episódio de queda de árvores em série, na rua da Mata, em frente ao cemitério São Jorge. O episódio ocorreu em 2022, causando danos materiais para a feirante Maria Edineia do Carmo. Ela teve o carro destruído.

Ela recorda que nesse dia caíram 15 árvores na mesma hora devido a chuva acompanhada de uma forte ventania. "Quase meu marido é atingido, mas nós gritamos e ele conseguiu correr a tempo, mas meu carro foi atingido e as barracas também", recorda.

Diante das fortes chuvas, a feirante diz que se preocupa com um novo episódio. Maria Felicidade Margalho, 64, é uma trabalhadora que vende flores em frente ao cemitério São Jorge,na Marambaia. Ela disse que em tempos de chuva recolhe a barraca mais cedo, pois se sente vulnerável em vários aspectos, inclusive, por medo de acidentes de causas naturais.

"Aqui nós ficamos cercadas dessas árvores e as nossas barracas ficam embaixo. Dá medo, pois não temos para onde fugir quando chove. Neste período de chuvas nós fechamos tudo mais cedo", pontua a trabalhadora.

No ano passado, uma árvore caiu na Praça Brasil, onde vários trabalhadores ocupam o espaço. A reportagem foi até ao local e conversou com Eliane Lima da Silva, 21. Ela conta que estava no dia da queda da árvore e que sente medo que o episódio se repita.

"Eu sinto muito medo sim, pois estamos rodeadas de árvores e nesse período chuvoso é bem perigoso. A dona da barraca já pediu vários reparos e estamos no aguardo", disse a jovem.

Oriane Corrêa também trabalha na Praça Brasil e fala sobre a preocupação dos riscos de queda de árvores no local. "Desde esse episódio eu fiquei com medo, pois nós não temos para onde correr quando cai a chuva.Temos que ficar na barraca", destaca.

A reportagem entrou em contato com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA) para saber sobre os trabalhos de manutenção e poda das árvores no município de Belém e aguarda resposta.

Na semana passada, uma mangueira de grande porte caiu devido a intensidade da ventania vinda com a chuva. A árvore, que estava localizada no canteiro central da Avenida João Paulo II, no bairro do marco, esquina com a Travessa Curuzú, ficou jogada entre a calçada e a pista, causando lentidão no trânsito da área. A polícia Militar esteve no local auxiliando no fluxo de veículos. Por volta de 17h30 o Corpo de Bombeiros foi acionado para realizar o corte dos troncos e a desobstrução da via.