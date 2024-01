Forte chuva em Belém causa destruição em imóveis e quedas de árvores nas ruas

Após a forte chuva e o vento intenso que atingiram Belém durante a tarde desta sexta-feira (5), em vários bairros da cidade ocorreram destelhamentos e destruição de partes de imóveis, quedas de árvores e danos em estabelecimentos comerciais. Nas redes sociais, a população relatava a apreensão e o medo de incidentes envolvendo as residências devido ao temporal.

No bairro de São Brás, na esquina entre a Avenida Almirante Barroso e a Av. Ceará, ao lado da Praça Carimbo, um outdoor com mais de 15 metros de largura despencou devido ao vento forte. Com a queda da grande estrutura, fios de energia elétrica que ficavam próximos foram arrebentados e um toldo gigante, colocado por donos de bares que funcionam no local, também foi atingido. No local, os vários estabelecimentos comerciais costumam ter bastante movimentação. Apesar do estrago, ninguém se feriu.

Marcos Paulo, de 50 anos, proprietário de um dos bares que funcionam ali, relatou o susto. “Esse outdoor está há mais de 15 anos desativado aí. O síndico já até faleceu e ninguém se responsabiliza. Qualquer hora ia cair e com esse vento que houve agora à tarde, caiu tudo, desabou tudo. Graças a Deus não atingiu ninguém, não teve nenhuma vítima. Eu sou responsável pelo bar dos amigos, o segundo box. Trabalho há anos aqui”, disse.

Uma mangueira de grande porte caiu devido a intensidade da ventania vinda com a chuva. A árvore, que estava localizada no canteiro central da Avenida João Paulo II, no bairro do marco, esquina com a Travessa Curuzú, ficou jogada entre a calçada e a pista, causando lentidão no trânsito da área. A polícia Militar esteve no local auxiliando no fluxo de veículos. Por volta de 17h30 o Corpo de Bombeiros foi acionado para realizar o corte dos troncos e a desobstrução da via.

Ainda na Avenida João Paulo II, uma loja de conveniência teve as vidraças quebradas. Segundo funcionários, o forte vento teria causado o transtorno no local que precisou parar o funcionamento para fazer a limpeza e retirada dos cacos de vidro. Confira:

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), para essa sexta-feira a previsão era de muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Além disso, a expectativa para a força dos ventos era de baixa à moderada intensidade, com a presença de rajadas.