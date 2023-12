Dona de casa Gilmara Gonçalves teme queda de árvore no bairro Maracangalha, em Belém

Moradores do bairro da Maracangalha, em Belém, estão preocupados com o risco de queda de uma árvore que possui mais de 12 metros de altura, localizada na rua 12 A, entre as avenidas Leste e Norte. Com a chegada do período de chuvas, a comunidade diz que o vegetal pode cair a qualquer momento, atingindo as residências e prejudicando as fiações da rede elétrica. A dona de casa Gilmara Gonçalves conta que a árvore não obteve manutenção há mais de quatro anos.

Gilmara está preocupada e teme a segurança de seus familiares (Reprodução / Você Repórter)

"Eu cheguei aqui em 2018 e desde então esta árvore está assim. Só que a cada ano, vem aumentando o risco, ainda mais agora que está vindo ventos fortes, com o período de chuvas. Eu já fui na Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma). Os bombeiros vieram, mas não puderam fazer a manutenção, pois a árvore está na área da Marinha", diz Gilmara.

Os moradores dizem que ela está muito inclinada e apresenta cupins. Eles temem que haja corte no fornecimento de energia quando há fortes chuvas, pois a árvore fica bastante agitada e causa pânico aos residentes. "Essa árvore tem muito mais de três metros, todas as três árvores, na verdade. A gente fica aqui sem saber o que fazer, ficamos com medo. Todos nós, da comunidade, estamos apreensivos", desabafa a dona de casa.

Durante a reportagem, Gilmara mostrou o número de protocolo que fez na sede da Semma, em 2018. Ela solicitou os reparos, de forma imediata, ao local. "Mas eles (Semma) nunca apareceram. A Marinha disse que viria aqui, não vieram. Fui até a sede deles (Marinha), e eles disseram que não resolviam. Por conta disso, ficamos nessa situação sem saber como resolver", reclama.

A árvore possui mais de 12 metros e alcança a fiação elétrica (Reprodução / Você Repórter)

Nessa mesma área, os moradores já vivenciaram a queda de uma das árvores. "Há alguns anos, caiu uma árvore desse mesmo local onde estão os vegetais de mais de 12 metros. Ela caiu em meio a pista. Se cair outra árvore, vai nos atingir e vai arrebentar a rede elétrica. É um risco muito grande", disse Gilmara.

"Nós queremos algum desses órgãos se manifestem e venham aqui, porque tem vidas! Depois que essas vidas se forem, só sobram os bens, mas e as vidas? Eu estou com meus filhos e coloco todo mundo para a sala, quando o vento está forte, porque eu tenho medo que essa árvore caia", conta a denunciante.

Em nota divulgada na terça-feira (05), a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) informou que iria enviar, nesta quarta (06), um técnico para verificar a situação da árvore e definir que tipo de intervenção deverá ser feita. "A supressão só será executada, caso não haja outra forma de salvar o vegetal. A Semma esclarece ainda que em casos como esse a comunicação deve ser feita no protocolo da secretaria. Na Travessa Quintino Bocaiuva 2078, bairro Batista Campos", comunicou.

Com relação à rede elétrica, a Equatorial Pará informou, por nota também na terça, que enviaria uma equipe técnica para avaliar a situação no local na quarta-feira." Se após a análise ficar comprovado o risco de acidente e que possa prejudicar o fornecimento de energia, a empresa comunica que adotará as medidas necessárias para contribuir com a podagem do vegetal", detalha.

Em nota, a Marinha informou que enviou uma equipe de militares ao local para uma inspeção, na tarde de quarta-feira (6/12), identificando uma árvore de grande porte. Será avaliada, juntamente com outros órgãos, um forma de mitigar os riscos que a árvore possa eventualmente oferecer, em decorrência das fortes chuvas e ventos, que vem sendo observados nos últimos dias em Belém.

