Morador Cláudio Ramos reclama de restos de poda de árvore deixados em calçada no Marco

Podar árvores é um serviço necessário que não pode deixar de ser feito. Na avenida Romulo Maiorana, entre as travessas do Chaco e Humaitá, no bairro do Marco, em Belém, uma árvore foi podada na última sexta-feira (26), por uma concessionária de energia, mas o problema para os moradores é que os restos da poda foram deixados no meio da calçada da via, bem em frente a residência do eletricista Cláudio Ramos. "Desde sexta-feira, cortaram e podaram a árvore e não retiraram os entulhos até hoje", reclama.

A movimentação na calçada é intensa diariamente, e por isso, os galhos espalhados no local atrapalham os transeuntes. "Isso está atrapalhando a passagem das pessoas e também quando queremos estacionar nosso carro e não podemos por conta desses entulhos na porta da minha casa", diz.

Os restos da poda da ávore foram deixados em frente a casa do eletrecista Cláudio Ramos (Foto: Reprodução / Bruno Macedo) Os restos da poda da ávore foram deixados em frente a casa do eletrecista Cláudio Ramos (Foto: Reprodução / Bruno Macedo)

VEJA MAIS

Para o denunciante, a situação não só atrapalha o ir e vir da população, como também oferece riscos para as pessoas, principalmente idosos e crianças. " É um risco para idosos que podem tropeçar e cair num galho desses, é problema e transtorno para as pessoas", afirma.

O eletricista relata que a empresa que realizou a poda na sexta-feira, disse que voltaria na segunda-feira (29), para retirar os restos do vegetal, mas não voltou. "Atrapalha muita coisa aqui, principalmente a passagem das pessoas. A empresa disse que vinha buscar na segunda-feira, mas não veio. Há muitos anos não era feita a poda dessa árvore aqui, já estava dentro dos fios de energia, era perigoso", conta.

(Foto: Reprodução / Bruno Macedo)

A redação integrada de O Liberal procurou a concessionária de energia Equatorial para falar sobre o assunto, mas até o fechamento desta edição não houve retorno.

O projeto Você Repórter é uma iniciativa do Grupo Liberal, que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, acesse www.oliberal.com/voce-reporter. Você também pode se conectar usando o QR Code ao lado ou pelo WhatsApp (91) 98565-7449. A equipe de reportagem irá checar as informações e publicar o conteúdo em todas as nossas plataformas.