Vendedor Henrique Valentim reclama de acúmulo de entulho na rua do Canal Água Cristal, na Marambaia

"Poderiam pegar esses pneus e montar um jardim, para evitar que jogassem entulho aqui". Essa foi a sugestão do vendedor Henrique Valetim, de 43 anos, que não aguenta mais passar diariamente pelos entulhos acumulados em um trecho na rua do Canal Água Cristal, perto da avenida Tavares Bastos, no bairro do Marambaia, em Belém.

Ele trabalha como vendedor próximo à área do entulho há cerca de um ano e, pelo menos há cinco meses, não vê nenhuma limpeza ser feita no canal. Henrique conta como fica o dia a dia das pessoas na área diante do problema:

"Fica meio caótico né? A aparência do lugar faz as pessoas ficarem até meio receosas de fazer mal, por causa do odor. É ruim porque às vezes está muito forte. Às vezes a gente bota máscara para não ficar sentindo o mal cheiro".

Vendedor Henrique Valentim espera que local se torne um jardim para a comunidade. (Cristino Martins / O Liberal)

Além do entulho, a área do canal é cercada de muito mato, o que serve para insetos se proliferarem e colocarem em risco a saúde das pessoas da área, sobretudo as mais vulneráveis, como crianças e idosos:

"Tem senhoras, mães e pais de crianças sensíveis, que podem pegar doença de pele, aquelas coceiras. Eu observei que o rapaz aqui da lanchonete abria toda noite, às 18h, mas ele até parou de abrir, acredito que por conta do odor da área", conta Hnerique.

O vendedor comenta que o entulho costuma ser depositado no canal pelos popularmente conhecidos 'carroceiros', que geralmente são pagos para retirarem os rejeitos de outras áreas: "É muitos rapazes que vem com aqueles carros assim, empurrando, que vem de alguma casa, de alguma limpeza de quintal e, como não tem como despejar na frente do local que mandou limpar, eles vêm até aqui. Mas é o que eles fazem para se sustentar, a gente fica até sem palavras, sem reação para discutir".

Henrique acredita que moradores da área já chegaram a acionar as autoridades para tomar uma providência. Para ele, a solução seria transformar o ambiente em um jardim. "Assim não iam mais jogar entulho aqui", afirma.