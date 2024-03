Para pode sair de casa, garçom Reginaldo Fortunato improvisa ponte na passagem Paraíso, no Guamá

Morador da passagem Paraíso há 10 anos, o garçom Reginaldo Fortunato, de 34 anos, já não aguenta mais a situação que ele e os outros moradores vivem todos esses anos. Isso porque Reginaldo teve que improvisar uma ponte no local para poder entrar e sair de sua casa. "Sempre foi desse jeito, eu que fiz essa ponte e os vizinhos fizeram aquela outra ali, para poder sair de suas casas", explica.

O morador Reginaldo Fortunato explica que teve que improvisar uma ponte para sair de casa, na passagem Paraíso, no bairro do Guamá (Foto: Bruno Macedo / Especial para O Liberal)

Os moradores afirmam que a situação já dura bastante tempo, o que pode se imaginar que o problema se tornou crônico. Com a passagem alagada, aumentam os riscos de focos de mosquitos transmissores da dengue, doença que está sendo bastante temida pela população, devido ao surto dos últimos meses. Além disso, outras doenças também podem acometer a população devido ao problema, como a leptospirose.

O denunciante conta que as crianças não brincam mais na rua. "Tem muito ratos, aparecem cobras, as crianças nem saem mais para brincar. Não têm nem como aproveitar sua infância é só dentro de casa, não saem", afirma.

Na capital paraense, os últimos dias têm sido bastante chuvosos, o que tem agravado ainda mais o problema. No local, o problema vai além, o mato alto e o odor que vem da água acumulada, também incomodam os moradores. “Quando chove fica muito alagado, chega bate na canela. O odor e todo tempo assim, ruim”, complementa o morador.

Pensando em resolver o problema o quanto antes, Reginaldo relata que por diversas vezes tentou contato com as autoridades competentes, mas não teve retorno. “Já procuramos o órgão para falar sobre a situação, mas não tivemos retorno até hoje. É triste demais. A gente é quem sofre sempre”, finaliza o garçom.

A redação integrada de O Liberal, procurou a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) para comentar o assunto, mas até o fechamento desta edição não houve retorno.

