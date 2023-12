Dona de casa Joelma Carvalho denuncia abandono de praça na Sacramenta

Uma área próxima ao Elevado Daniel Berg, no bairro da Sacramenta, em Belém, está abandonada com mato alto e acúmulo de lixo. No local, encontra-se a praça Dorothy Stang, que também foi tomada pelo mato devido à falta de limpeza, além de focos de água parada. A passarela para os moradores e pedestres também é motivo de reclamações devido ao abandono e falhas na estrutura. A dona de casa Joelma Carvalho, de 50 anos, que reside há mais de 15 anos no bairro da Sacramenta, disse que este cenário de abandono não muda há mais de um ano.

Os moradores reclamam da falta de manutenção do local. O espaço de lazer e academia está com equipamentos completamente deteriorados. Além disso, o calçamento da área está quebrado. Pedestres reclamam que a passarela, que é a única passagem entre vias, está com a estrutura enferrujada e sem iluminação. Pelo período noturno, os moradores dizem que o tráfego pela passarela é de difícil acesso devido ao ambiente ser soturno e sem luz.

"Por aqui, nós somos obrigados a utilizar essa passarela, pois não temos opção. A gente passa aqui com medo, porque a passarela e toda essa área, como a praça, estão abandonados. Por aqui, tem um Box da Polícia Militar (PM), mas, para mim, não serve de nada. Todos nós utilizamos a passarela com medo devido a insegurança", conta Joelma.

Joelma ressalta que prefere utilizar a passarela, mesmo com a estrutura danificada, do que enfrentar a pista, que apresenta alta passagem de veículos. Mas ela reclama de não ter outra opção para os pedestres e moradores. "Eu gostaria que os órgão públicos e responsáveis olhassem mais pelo povo, pois essa passarela é dinheiro jogado fora. Essa estrutura surgiu do nosso dinheiro e foi jogado fora, porque nós não usufruímos disso aqui", acrescenta a denunciante.

"Os meus filhos, que trabalham e estudam, utilizam essa passarela. Isso é uma preocupação que eu tenho com eles, quando atravessam essa passarela, pois fico com receio de assalto ou outro tipo de coisa ruim. Você pode observar que a maioria das pessoas que atravessam aqui, passam pela passarela com medo por conta do risco. Eu mesma me arrisco na passarela do que atravessar a pista, mas é assim, tudo abandonado, infelizmente", reclama Joelma.

A denunciante conta que a população espera que o cenário de abandono mude e conte com novos projetos de manutenção. "Talvez tudo isso mude. Na verdade, eu espero que haja mudança. É o que todo mundo espera, que haja melhorias para nós moradores e pedestres", diz Joelma Carvalho.

Em nota enviada na última terça-feira (19), a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) informou que enviará uma equipe para verificar a situação e também irá notificar a empresa prestadora do serviço para regularizar a coleta, além de remover o lixo e o entulho do local.

A Sesan também orientou que a população não descarte lixo de forma irregular. "No caso do lixo doméstico, respeite os dias e horários que o carro coletor passa no bairro. No caso de entulho é disponibilizado, gratuitamente, o Zap-Entulho que recolhe até um metro cúbico de resíduos por residência", acrescenta. O serviço do Zap-Entulho pode ser solicitado, exclusivamente, por meio de mensagem no whatsapp: 91 98499-0059.

A secretaria acrescentou que os cidadãos podem se tornar agentes fiscalizadores, em sua rua ou bairro, e ao presenciar descarte irregular de lixo doméstico ou entulho, pede que seja feita a denúncia imediata por meio das redes sociais oficiais da Prefeitura ou Sesan. "Vale ressaltar que, de acordo com a Lei 9.605, Artigo 54, o descarte irregular e indiscriminado de lixo é crime ambiental, com pena de até cinco anos de reclusão para os responsáveis pelo ato", comunica a Sesan.

A reportagem também solicitou nota para a Secretaria de Urbanismo (Seurb) sobre a falta de iluminação na passarela e, até o fechamento desta matéria, não obtivemos retorno.

