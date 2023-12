Pedreiro Waldinei Mascarenhas denuncia abandono da Praça Uriel, no Curió-Utinga

A falta de manutenção na Praça Uriel, na alameda Moça Bonita, no Bairro do Curió-Utinga, em Belém, tem gerado vários transtornos e até prejuízos financeiros para os moradores do local. Desde que foi feito, o espaço que deveria ser para recreação e convivência da população nunca teria passado por reforma ou limpeza. Segundo o ajudante de pedreiro Waldinei Cabral Mascarenhas, de 35 anos, morador da área, os vizinhos precisam tirar dinheiro do próprio bolso para capinar e limpar a praça.

Waldinei Cabral Mascarenhas (Imagem: Igor Mota / O Liberal)

O descaso com o local, que deveria ser usado para o lazer dos moradores, é uma reclamação coletiva. Segundo a população da área, não é feito o trabalho de capinagem, pintura, reparo em bancos ou aparelhos de exercícios físicos e a finalização da quadra de esportes. Além disso, devido a situação, muitas pessoas estariam utilizando o espaço para descarte irregular de lixo, o que ainda representa a presença de insetos.

Segundo Waldinei, essa situação ocorre há anos, pois desde que a praça foi inaugurada não ocorreu nenhuma limpeza. “Essa praça foi aberta há muitos anos, devido a obra da Avenida João Paulo. Mas desde que foi lançada aqui, ela ficou abonada. Eles ainda disseram que iam retornar para fazer a reforma, mas nunca mais voltaram. É muito difícil a prefeitura aparecer aqui. O povo aqui que se reúne e paga um pessoal para roçar e capinar. Tem que tirar do próprio bolso. Essa situação é muito difícil, cheio de mato, sem banco pro povo sentar. A gente até pediu isso para prefeitura e eles ficaram de vim, mas só fizeram bater foto e, até hoje, nada”, conta o morador.

Praça Uriel (Imagem: Igor Mota / O Liberal)

De acordo com o morador, quando a inauguração do local ocorreu, as obras ainda não haviam sido finalizadas completamente. “Eles finalizaram assim, com a quadra com piso de terra. Além de ser pequena, só as crianças conseguem jogar ai. Hoje em dia está toda quebrada, com um buraco bem no meio. A gente ainda pediu para a prefeitura vir aqui refazer isso, mas nem apareceram. As crianças só ficam lá porque não tem outro local para jogar, mas é horrível. Quando chove, eles ficam cheios de lama”, disse Waldinei.

Segundo o morador, a praça ainda tinha um local para exercícios físicos, mas foi quebrado e nunca mais passou por reparo. “A parte onde tinha os aparelhos tá tomada pelo mato. Nem dá mais para ver. Quando o pessoal usava, ainda ficava com mato mais baixinho porque pisavam e faziam caminho. Mas agora, ninguém vai para lá. O pessoal ainda faz caminhada por aqui e tudo mais, mas não podem usar esses aparelhos. A gente até queria que eles viessem consertar, mas não estão vindo nem para capinar”, lamenta o ajudante de pedreiro.

(Imagem: Igor Mota / O Liberal)

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento à Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) com relação às ações de limpeza na praça. A reportagem aguarda retorno do órgãos.

