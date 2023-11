Aposentado Lionel Fontenele denuncia acúmulo de lixo na praça Brasil

A praça Brasil, localizada no bairro do Umarizal, em Belém, está tomada por lixo e sujeira, como apontam denúncias de moradores e frequentadores do espaço. O local, que é um dos principais pontos de lazer da capital, apresenta excesso de poluição em diversos pontos. Apesar do registro da situação atual, quem passa pela área, no entanto, não sabe quem são os responsáveis por deixar os resíduos nas redondezas. A denúncia é relatada pelo aposentado Lionel Fontenele.

O lixo descartado de maneira irregular vai desde restos de alimentos, plásticos, papelão e outros materiais. Mesmo que em diversos pontos do local de lazer público existam diversas lixeiras instaladas, os resíduos acumulados no chão são enormes. Muitos destes, ao lado das coletoras. Além disso, algumas lixeiras da praça encontram-se danificadas e, por estarem soltas da estrutura onde era afixada, estão no chão e com o lixo transbordando.

Além da falta de manutenção, devido à limpeza precária um forte odor é exalado ao longo da praça, sendo um dos motivos para afastar adultos e crianças que usam o espaço como área de lazer e para praticar esportes. Apesar disso, a localidade costuma atrair um grande número de visitantes durante à noite, uma vez que ao redor do ponto de lazer se concentram barracas de lanches. Os frequentadores precisam caminhar em meio ao lixo e desviar dos dejetos jogados.

Lionel relata que vai à praça Brasil diariamente e conta, ainda, que os problemas na área não são recentes. O aposentado conta que gosta de frequentar a praça com frequência para realizar caminhadas, mas que os problemas percebidos. “Fizeram uma limpeza, perto de umas plantinhas. É uma pena que o nosso prefeito não queira nada com nada. A cidade toda está imunda. Tem lixo para tudo quanto é lado”, critica.

A limpeza não é o único motivo de reclamação de quem passa por ali todos os dias. Além disso, a falta de segurança na praça também afasta os frequentadores. Isso porque a falta de iluminação na área torna o local perigoso. ”Não tem luz, a luz aqui deve ser péssima. Ninguém vem de noite para cá, porque deve ser um perigo. E, por isso, as crianças não podem nem brincar. Está horrível. Está tudo uma negação”, destaca o aposentado.

O local, que é um dos principais pontos de lazer da capital, apresenta excesso de poluição em diversos pontos (Bruno Macedo / O Liberal)

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento sobre o caso à Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) e à Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb). A reportagem solicitou detalhes acerca das soluções para o problema. No entanto, até o momento, os órgãos ainda não deram retorno.

