Comerciante Diego Cardoso denuncia entulho que toma a José Bonifácio, no Guamá 

Entulhos jogados na avenida José Bonifácio, no trecho entre a passagem Santa Fé até a avenida Bernardo Sayão, no bairro do Guamá, em Belém, viraram um problema, denunciam moradores. Em frente à entrada da rua Santa Fé, um grande aglomerado de entulhos jogados no trecho da via prejudica o trânsito na área. O comerciante e morador do perímetro Diego Cardoso diz que o perímetro está ficando crítico e até atrapalha o acesso de moradores de uma vila local.

O denunciante diz que os entulhos atrapalham o seu ponto comercial (Reprodução / Você Repórter)

Segundo Diego, faz mais de 15 dias que os entulhos foram colocados em frente à passagem Arco-Íris. O trecho começou a receber imóveis quebrados e antigos, como sofás e armários. Depois, virou um ponto de descarte irregular de lixo, já que pessoas observaram os resíduos e aproveitaram para descartar seus detritos domésticos e materiais orgânicos. Comerciantes se sentem prejudicados. Eles afirmam que o forte odor do lixo contribui para a perda de clientes.

"Está cheio de lixo próximo às entradas das ruas. Na própria avenida Bernardo Sayão também tem, no canto da via. A cidade está abandonada, isso está muito avacalhado. Pra mim, que tenho comércio e venda por aqui, estou sendo um dos mais prejudicados. Os entulhos causam fedentina e afastam possíveis clientes. Isso atrapalha muito", reclama o comerciante Diego Cardoso.

VEJA MAIS:

A população diz que, em períodos de chuva, o lixo se espalha pela via e entra em bueiros e nas valas, causando entupimentos, além de alagamentos demorados. A rua demora a secar por conta dess situação, que prejudica o fluxo das águas. Em cada ponto da avenida José Bonifácio, há trechos com amontoados de lixo doméstico, móveis antigos e restos de materiais de construção.

Além do forte odor, os entulhos estão atraindo roedores. "Está aí em torno de uns 15 a 20 dias, os carros de lixo pararam de vir aqui. Não houve mais a coleta. Um dos funcionários me falou que foi cortado a verba. Na semana passada, eles vieram, mas como a avenida José Bonifácio está cheia de lixo, só passaram direto e não recolheram", afirma Diego.

lixos e entulhos na josé bonifácio Alguns moradores precisam limpar a área para consegui atravessar o local O lixo toma conta de parte da pista Há vários tipos de lixos no local

A reportagem solicitou nota para a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan). Em nota, a secretaria disse que enviará uma equipe para verificar a situação. O órgão também comunicou que irá "notificar a empresa prestadora do serviço para regularizar a coleta de lixo e remover o entulho" espalhado na via. A Sesan ressaltou ainda que "disponibiliza o Zap-Entulho, serviço gratuito, que recolhe até um metro cúbico de resíduos por residência. A solicitação desse serviço deve ser feita, exclusivamente, por meio de mensagem pelo número do WhatsApp: 91 98499-0059".

"Vale ressaltar que, de acordo com a Lei 9.605, Artigo 54, o descarte irregular e indiscriminado de entulhos é crime ambiental, com pena de até cinco anos de reclusão para os responsáveis pelo ato. A população pode contribuir com a fiscalização do órgão, fazendo denúncia ao se deparar com o descarte irregular de lixo. Para isso, basta entrar em contato imediato com as redes sociais do órgão municipal", comunicou ainda a Sesan.

O projeto Você Repórter é uma iniciativa do Grupo Liberal, que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, acesse www.oliberal.com/voce-reporter. Você também pode se conectar usando o QR Code ao lado ou pelo WhatsApp (91) 98565-7449. A equipe de reportagem irá checar as informações e publicar o conteúdo em todas as nossas plataformas.