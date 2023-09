Professor Nilson Damasceno reclama do lixo jogado em avenida do Telégrafo

Ao lado do canal da avenida Visconde de Inhaúma, com a travessa Mauriti, no bairro do Telégrafo, em Belém, a população reclama sobre lixos jogados na via. Há placas de aviso proibindo que moradores e carroceiros jogam entulhos no canal. Porém, os lixos estão sendo colocados no meio-fio e ocupam parte da via. O professor Nilson Damasceno reclama que a pista possui uma grande quantidade de lixo fora da normalidade.

Há vários tipos de lixo na área, como aparelhos eletrônicos, matos, pedaços de terra, materiais de construção, garrafas de vidro e plásticos. Os entulhos estão aglomerados e, por conta disso, ocorre a mistura de lixos domésticos com lixos orgânicos, causando forte odor. Os moradores dizem que o problema é crônico, pois já houve a retirada dos lixos em outros períodos. Entretanto, pessoas de fora da comunidade estariam indo ao local para jogar entulhos, segundo as denúncias.

VEJA MAIS:

O professor Damasceno: comunidade debuncia problemas graves na coleta (reprodução)

"Eu moro aqui, minha casa é bem próxima desse lixão. Infelizmente, isso aqui é um problema sério, grave, porque o pessoal da coleta seletiva não passa aqui. Não ocorre a passagem do carro coletor com frequência e alguns moradores, também acabam jogando seus lixos. Em frente a minha casa, tem o nosso lixo e dá pra perceber que lá está cheio, pois eles não passaram nesta semana", afirma Nilson.

Nilson ressalta que parte da culpa do acúmulo de lixos é por conta da falta da coleta de entulhos. Ele afirma que a coleta está irregular há semanas . "O que está acontecendo é que os moradores que não querem ficar com seus lixos em casa, pois já faz semanas que eles não coletam e, infelizmente, é isso que está acontecendo, estão jogando aqui", lamenta o professor.

"A gente já tentou fazer um trabalho de educação, já que sou professor e não queremos mais que isso aconteça aqui. Nós colocamos essa parte aqui decorativa, com vasos de plantas, para dar um basta no lixão. E, em alguns momentos, o problema parou, a população parou de jogar lixo. Entretanto, depois de um tempo, voltaram a jogar aqui", explica Nilson.

O denunciante afirma que a comunidade tentou entrar em contato com a Prefeitura de Belém. O órgão chegou a encaminhar equipes da Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) e, de acordo com as informações de Nilson, houve a retirada de entulhos e trabalhos de conscientização.

"Eles vieram aqui e entregaram panfletos aos moradores. Mas, até agora, nada de resolverem essa situação. É bem complicado e, infelizmente, vem o descarte de pessoas com carreto que jogam restos de cama e sofá por aqui", acrescenta Nilson Damasceno.

Entulho se acumula há semanas no perímetro (reprodução)

Na última terça-feira (26), a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) comunicou, por meio de nota, que enviará equipe para verificar a situação e também irá notificar a empresa prestadora do serviço para regularizar a coleta de lixo e remover o entulho espalhado na via. O órgão municipal de Saneamento também informou que disponibiliza o Zap-Entulho, serviço gratuito, que recolhe até um metro cúbico de resíduos por residência. A solicitação desse serviço deve ser feita, exclusivamente, por meio de mensagem pelo número do WhatsApp: 91 98499-0059.

"Vale ressaltar que, de acordo com a Lei 9.605, Artigo 54, o descarte irregular e indiscriminado de entulhos é crime ambiental, com pena de até cinco anos de reclusão para os responsáveis pelo ato. A população pode contribuir com a fiscalização do órgão, fazendo denúncia ao se deparar com o descarte irregular de lixo. Para isso, basta entrar em contato imediato com as redes sociais do órgão municipal", diz a Sesan.

O projeto Você Repórter é uma iniciativa do Grupo Liberal, que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, acesse www.oliberal.com/voce-reporter. Você também pode se conectar usando o QR Code ao lado ou pelo WhatsApp (91) 98565-7449. A equipe de reportagem irá checar as informações e publicar o conteúdo em todas as nossas plataformas.