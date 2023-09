Professor Alex Wendell denuncia buracos, abrigo de ônibus abandonado e lixo na passagem Xingu

Na passagem Xingu, no trecho entre a travessa WE 12 e passagem José de Anchieta, no bairro do Coqueiro, em Belém, moradores denunciam problemas que vêm durando anos e causam transtornos diários ao cotidiano da comunidade. A rua está tomada pelos buracos e pelo mato alto. Além disso, um abrigo de ônibus que atende o perímetro segue com a estrutura toda enferrujada. Mas, segundo denúncia do professor Alex Wendell, o principal problema é o acúmulo de lixo ao lado da passagem.

Alex reclama da falta de limpeza e o impedimento da passagem de pedestres nas calçadas (Reprodução / Você Repórter)

Com a coleta de lixo irregular, muitas pessoas estão jogando lixo em um ponto improvisado, o que se tornou um incômodo para quem passa diariamente na via. "Estão jogando de tudo aqui. O acesso fica difícil, porque é muito veículo pesado. E, quando fazem a reforma na via, fica aquele cascalho velho e, no período de chuva, não tem como passar", detalha o professor.

O lixo toma um terreno invadido, diz Wendell. Ele acrescenta que o local está sendo transformado em um novo lixão e que ninguém saberia dizer quem é o dono da área invadida. "O muro da propriedade já caiu, por conta das chuvas, e o pessoal já aproveitou para jogar lixo. Isso por causa do carro coletor, que não tem passado por aqui. E a coleta de entulhos nunca mais se viu", reclama.

Acesso bloqueado entre Satélite e Maguari

O professor acrescenta que tanto os moradores do conjunto Satélite quanto as comunidades do conjunto Maguari estão sofrendo com os problemas da via, pois o acesso entre os conjuntos está intrafegável. Também não há passagem para os pedestres, já que as calçadas foram tomadas por mato em partes do perímetro. A rua é estreita e os moradores precisam caminhar pela rua, pois além do mato alto, há postes em cima das calçadas.

"Ninguém olha pra cá. Já tem mais de 20 anos que aqui não é asfaltado. Na planta da via, estava escrito que aqui era asfaltado, mas não é. Já se passaram anos e nenhum órgão público veio até nós. A gente quer que os órgãos municipais venham até o conjunto e vejam a nossa situação. Queremos que seja feita políticas públicas para dar melhorias de vida a todos nós", desabafa Alex Wendell.

O lixão está alocado em um terreno invadido (Reprodução / Você Repórter)

A Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) informou, por nota enviada nesta sexta-feira (08), que enviará equipe para verificar a situação na passagem Xingu e tomar as medidas cabíveis para solucionar o problema. O órgão também informou irá notificar a empresa prestadora do serviço para regularizar a coleta de lixo e remover o entulho espalhado na via.

"O órgão municipal de Saneamento disponibiliza o Zap-Entulho, serviço gratuito, que recolhe até um metro cúbico de resíduos por residência. A solicitação desse serviço deve ser feita, exclusivamente, por meio de mensagem pelo número do WhatsApp: 91 98499-0059", comunicou.

Já a nota enviada nesta sexta-feira (08) pela Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) informa que não existe itinerário de linha na passagem Xingu. "Devido à estrutura da via, que por ser muito estreita, não comporta o tráfego de ônibus no local. Portanto, desconhece a existência de abrigo de parada de ônibus na referida via", comunicou.

A redação integrada do grupo Liberal solicitou nota para a Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb) e aguarda retorno do órgão.

