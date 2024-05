Comerciário Raimundo Gomes pede melhorias para rua na Terra Firme

Em Belém, ainda estamos no período bastante chuvoso do ano, e na passagem Universal, especificamente na quadra "H", no bairro da Terra Firme, moradores reclamam de constantes alagamentos, que segundo o comerciário Raimundo Gomes, já duram quase 40 anos. Foi ele quem denunciou o problema.

"Sempre foi assim, sempre foi problemático aqui. Então hoje estamos nessa situação, colocaram uma 'borra de asfalto', particularmente falando e melhorou um pouco porque saiu a lama, mas em compensação, quando chove 5 ou 10 minutos é o suficiente para alagar a rua toda e para secar leva de 3 a 4 horas", desabafa o morador de 62 anos.

VEJA MAIS

O comerciário conta que a passagem tem um fluxo bastante intenso e basta uma chuva de alguns minutos para a rua inteira alagar, trazendo diversos problemas para a população. "Temos uma escola aqui perto de grande fluxo, crianças passam no meio dessa água contaminada, então a dificuldade é muita grande, temos passado por isso há muito tempo. Entra ano e sai ano e nunca fazem algo que possa nos ajudar a sair disso. A gente precisa da ajuda de alguém que possa fazer algo por nós", desabafa o denunciante.

No local, moradores precisaram refazer suas calçadas para impedir que a água suja das chuvas entrasse nas residências. "Essas calçadas são todas feitas pelos próprios moradores. A minha eu já fiz três vezes. O dinheiro que já gastei eu poderia ter feito outra coisa, mas queremos viver um pouco melhor, mas eles não deixam, não fazem nada que possa nos ajudar. A situação é essa, difícil demais, eu vim pra cá tinha os cabelos pretos agora já estou com cabelos brancos e nada mudou", explica.

O odor da água acumulada na passagem é insuportável, segundo relatos dos moradores. "Essas valas aqui que você está vendo, estão limpas porque os próprios moradores limpam, a gente se arrisca limpando, muitas pessoas já pegaram doenças por conta de muita água suja, muita lama, muito bicho peçonhento", diz.

Mesmo sofrendo há muitos anos com os constantes alagamentos na passagem Universal, os moradores acreditam que ainda será feito o serviço que trará melhorias para a população. Raimundo que mora há 38 anos no local, se mostra otimista. "Estamos esperançosos que as autoridades vejam a nossa rua e venham olhar por nós, porque é necessário", finaliza.

A redação integrada de O Liberal procurou a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) para comentar sobre o assunto, mas até o fechamento desta edição não houve retorno.

O projeto Você Repórter é uma iniciativa do Grupo Liberal, que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, acesse www.oliberal.com/voce-reporter. Você também pode se conectar usando o QR Code ao lado ou pelo WhatsApp (91) 98565-7449. A equipe de reportagem irá checar as informações e publicar o conteúdo em todas as nossas plataformas.