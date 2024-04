Aposentado reclama sobre buracos na passagem John Engelhard, no bairro da Pratinha

Moradores, lojistas e outras pessoas que trafegam pela passagem John Engelhard, no bairro da Pratinha, em Belém, reclamam sobre as condições da via, no perímetro entre a avenida Arthur Bernardes e a rua São Clemente. Ao longo do local mencionado, há diversos buracos e falta de capinação, prejudicando a mobilidade tanto de pedestres quanto de ciclistas e motoristas. Enquanto as crateras podem provocar prejuízos e acidentes, a grande quantidade de mato vira abrigo para animais que podem transmitir doenças, diz o aposentado Juraci Oliveira, 71 anos.

Residindo há 40 anos no bairro, o idoso afirma que o problema na localidade é antigo. “Infelizmente, faz tempo que a gente passa por esse transtorno. Os moradores já se reuniram várias vezes, fizeram protesto, porque a situação aqui é bastante complicada, mas até agora nada foi resolvido. Esta rua é bastante movimentada, passa carro, moto e bicicleta o tempo todo, os buracos atrapalham os colegas que têm loja, os moradores que precisam caminhar por aqui, todo mundo é prejudicado”, disse o aposentado.

Juraci possui dificuldade de locomoção nas pernas e tem dificuldades para andar. Ele lembra que já viu vários vizinhos se machucando na via, devido à quantidade de buracos, isso faz com que ele redobre a atenção na hora de sair de casa para ir à feira ou à padaria. “Olha, já vi muita gente se machucando, por isso tento ter bastante cuidado na hora de andar por aqui. Sair de casa é sempre esse sofrimento e dificuldade!”, assegurou o morador.

Quem também denunciou a situação da rua à reportagem foi o empresário Adenor Corrêa, dono de uma loja de materiais de construção. O lojista também é habitante do bairro, reside na Pratinha há 17 anos, e afirma que seu negócio é prejudicado por conta dos transtornos na passagem John Engelhard. “Já vi clientes caindo aqui na rua, se machucando, os fregueses que vem de carro não conseguem estacionar, então alguns nem vem para cá por causa de dificuldade de acesso. Os fornecedores também não conseguem vir para entregar as mercadorias, é muita dor de cabeça para quem possui uma loja aqui”, desabafou.

O trabalhador diz que várias vezes precisou “tirar dinheiro do bolso” para tentar tapar os buracos. Ele afirma que depois dos moradores reclamarem, a prefeitura de Belém iniciou uma no dia 3 de abril deste ano, porém, os trabalhos estão paralisados no local.

A redação integrada de O Liberal, procurou a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) para falar sobre o assunto mas até o fechamento desta reportagem não houve retorno.

