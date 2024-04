Morador Rafael Silva pede saneamento básico para rua Primeiro de Maio, em Ananindeua

Saneamento básico, pavimentação asfáltica e rede de esgoto são elementos primordiais para que moradores tenham a mínima dignidade nos bairros onde moram. Mas, não é isso que acontece na rua Primeiro de Maio, no bairro do Una, em Ananindeua. "Aqui a gente sofre muito, principalmente por causa dos alagamentos quando chove. Hoje, nossas crianças não conseguem brincar aqui na rua, não temos saneamento básico, vivemos pisando na lama, risco até de pegar uma leptospirose, devido ao acúmulo de lixo que atrai muitos ratos", diz o supervisor de vendas Rafael Silva, morador da via.

"Mas o principal hoje é a falta de saneamento básico, muito lixo, muita água, muita lama, sofremos bastante por isso", afirma.

De acordo com Rafael, a coleta de lixo doméstico é feita apenas uma vez na semana. "Aqui ta demorando muito para passar, então fica o mau cheiro, os vizinhos reclamam muito, a população também não tem noção e acaba jogando o lixo no meio da rua, não sabem acumular apenas em um lugar", diz.

Por não ter asfalto, saneamento básico e uma rede de esgoto adequada, a rua vive alagada, principalmente nos dias mais chuvosos. "Aqui alaga totalmente, essa parte mais alta já foi a população que fez, mas as casas ficam alagadas sempre. Essa marca nas calçadas é devido a água da chuva, aí vem lixo e aquele mau cheiro, aí mistura com lixo e fica uma vala", relata.

Sobre procurar o órgão competente para solucionar os problemas, o morador afirma que ao solicitar ajuda, nunca teve resposta. "Eles não dão retorno pra gente e ficamos a mercê deles. A gente que tem carro e moto, teve que improvisar se não íamos cair dentro dos buracos. A prefeitura veio e fez esse meio fio e assim ficou, vala misturada com água da chuva, fica essa lama toda e quem sofre somos nós”.

"Aqui fica nosso apelo para o órgão responsável. Não temos saneamento básico, não adianta colocar asfalto se não colocar uma rede de esgoto aqui, vai continuar a mesma coisa. Se vier faze, que seja um trabalho bem feito e que ponha nossa rede de esgoto, nosso asfalto, justamente para termos uma qualidade de vida melhor, porque quando chove fica uma coisa precária. Espero que deem um jeito também na coleta de lixo, porque uma vez na semana fica muito difícil”, apela Rafael.

A redação integrada de O Liberal procurou a prefeitura de Ananindeua para falar sobre o assunto, mas até o fechamento desta edição não houve retorno.

