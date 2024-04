Dona de casa Francilene Santos reclama de alagamento em rua no bairro da Cabanagem

Há 18 anos a dona de casa Francilene do Santos, mora na passagem São Sebastião, no bairro da Cabanagem, em Belém. Segundo ela, a rua nunca teve nenhum tipo de melhoria, pelo contrário, está cada vez mais difícil morar no local. Moradores sofrem com a falta de saneamento básico na via, além disso, a rua está tomada por buracos, dificultando o tráfego de todos.

"Sempre foi desse jeito, sempre foi esburacada. Essa rua nós que fizemos, o problema é que agora a minha casa está enchendo com água da fossa. Falamos com uma pessoa responsável por fazer esse serviço. Mandaram uma equipe que quebrou o cano do vizinho, e foi aí que a minha casa encheu ainda mais. Até agora estamos esperando o conserto que até hoje nada", lamenta dona Francilene.

Moradora Francilene dos Santos (Bruno Macedo / Especial para O Liberal)

Os moradores reclamam que em dias chuvosos a rua fica completamente alagada, e a água adentra as casas da via. "Ontem minha casa transbordou de água de merda, porque é água que vem da fossa da rua, estou em uma situação que já não sei mais nem o que eu faço", conta.

Com a situação da rua esburacada, moradores correm riscos de quedas, carros de aplicativos e outros tipos de meios de locomoção não entram na passagem São Sebastião. "Peguei uma queda porque a rua estava alagada e está só buraco, meu pé está inchado até hoje. A gente não consegue mais andar de bicicleta. O meu marido que já faleceu era cadeirante, ele já caiu da cadeira nesta rua, já faz tempo que estamos nessa situação", desabafa.

Passagem São Sebastião, no Distrito Industrial, em Ananindeua (Bruno Macedo / Especial para O Liberal)

Além desses problemas, a moradora relata que o carro da coleta de lixo doméstico não entra mais na rua, e assim o lixo dos moradores fica acumulado, gerando ainda mais desconfortos como o aparecimento de ratos e mosquitos. "Nós estamos abandonados, entregue às baratas. O carro do lixo entrava aqui, agora não entra mais, meu filho teve que sair na moto com lixo na mão para poder jogar nosso lixo no carro da coleta", afirma.

"Não tem como trafegar aqui, não pode atravessar. Criança não pode ir para escola, se já estiver na escola, não tem como voltar. Meu neto ficou preso na escola devido à chuva. Estou aqui mancando, com meu pé inchado e quem vai comprar meus remédios? Estamos entregues as baratas, não temos mais pra onde correr”, relata mostrando o ferimento no pé causado pela queda.

A reportagem procurou a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) para falar sobre o assunto, mas até o fechamento desta edição não houve retorno.

