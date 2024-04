Moradora Vânia Aleixo diz que há 11 dias o lixo não é recolhido na Marambaia

A questão do acúmulo de lixo tem gerado muitos transtornos em vários bairros da capital paraense. Um exemplo disso é a passagem São Raimundo, no bairro da Marambaia, em Belém. A corretora de imóveis Vânia Aleixo, diz que há 11 dias a rua não recebe o serviço de coleta de lixo. Para ela, a situação tem gerado desconforto e medo de possíveis focos de dengue.

"É um caos. Estamos sujeitos a doenças com acúmulo de lixo, ratos são atraídos também. Os cachorros de rua vêm e rasgam o saco de lixo, espalhando pela rua toda. Já tem 11 dias que a coleta não é feita aqui na passagem São Raimundo. A outra rua também aqui próxima, a Marcílio Dias, está sem receber a coleta de lixo", relata a moradora.

Legenda (Foto: Bruno Macedo / Especial para O Liberal)

Segundo Vânia, que mora na passagem São Raimundo há 13 anos, antigamente a coleta era feita três vezes na semana. "A coleta era realizada três vezes na semana, mas tem um ano e meio que começou essa crise. Agora como já falei, estamos há 11 dias assim. O odor é insuportável", diz.

Na rua, moradores deixam seus lixos domésticos pendurados em árvores, para evitar que animais de rua rasguem e espalhem. "Estamos expostos a contrair doenças. Jaja, vem urubus atrás desse lixo", diz se referindo a quantidade de dias que a situação perdura no local.

"Nós moradores, queremos uma explicação do porquê não estão passando aqui para recolher o nosso lixo? Domingo passaram em ruas aqui próximo, mas não passaram aqui. Queremos uma resposta. Nós pagamos nossos impostos em dia para termos pelo menos um serviço digno. Espero uma resposta do órgão competente para resolver essa situação", pede a corretora.

Legenda (Foto: Bruno Macedo / Especial para O Liberal)

A redação integrada de O Liberal procurou a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan), responsável pela coleta do lixo doméstico em Belém, para falar sobre o problema, mas até o fechamento desta edição não houve retorno.

