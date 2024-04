Diarista Deleniuza Farias reclama de parada descoberta na Visconde de Souza Franco

Em Belém há dias de muitas chuvas e outros em que as temperaturas ficam bastante elevadas. Em qualquer que seja, ambas as situações trazem incômodos para quem precisa utilizar a parada de ônibus localizada na avenida Visconde de Souza Franco, em frente a um shopping da capital paraense. O motivo é um só: a falta de cobertura no ponto de ônibus situado no bairro do Reduto. Vale ressaltar que esta é a segunda vez que a reportagem volta ao local pelo mesmo motivo.

A diarista Deleniuza Farias, de 46 anos, trabalha no Reduto e todos os dias sofre as consequências da falta de manutenção na parada de ônibus. "Aqui não temos onde nos abrigar quando o sol está muito forte, não temos onde nos esconder. Então fica difícil, não só pra mim como para as outras pessoas que precisam da parada de ônibus", declara.

Para se proteger, a solução é usar sombrinhas, ou procurar abrigo em frente de lojas. "Temos que procurar outros abrigos, alguma frente de loja, bancas de bombons. Tem dias que está muito sol, ou muita chuva, e não tem onde se abrigar", reclama.

A denunciante reclama também da sujeira instalada no local. "Fora a sujeira que fica aqui, uma imundice. É bicho, é mosquito aqui na parada ferrando a gente. Era para as autoridades competentes olharem mais para o povo, para os pontos de ônibus. Estamos precisando, para nos protegermos do sol e chuva. Precisamos da parada coberta", finaliza.

Em nota, a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) informa que de maneira gradativa, está implantando os novos abrigos de paradas de ônibus. A Semob diz ainda que, já começou a substituição gradativa dos abrigos de paradas de corredores como as avenidas Marechal Hermes, Senador Lemos, Augusto Montenegro, Duque de Caxias, rua Municipalidade e, atualmente, alguns trechos da avenida Almirante Barroso, já estão substituídos", informa o comunicado.

"Os novos abrigos de paradas de ônibus são fabricados em estruturas de aço inoxidável, apropriadas para o mobiliário urbano ao ar livre. Além de duráveis, possibilitam a diminuição do calor, protegem do sol e da chuva, oferecem conforto e modernidade ao ambiente. Um conceito sustentável para o transporte público de Belém", diz o comunicado.

