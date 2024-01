Feirante Iraneide Nogueira reclama da demora na conclusão da obra na feira da Pedreira, em Belém

O atraso nas obras da Feira da Pedreira, em Belém, tem gerado bastante indignação por parte dos feirantes e consumidores. Segundo os feirantes, a obra era para ter sido entregue em dezembro do ano passado. A denúncia é feita pela feirante Iraneide Nogueira.

"Até agora ainda não entregaram, estamos passando muito perrengue aqui. Até o telhado está dando problema, quando chove molha tudo, porque tem infiltração, goteira, porque está quebrado", disse a feirante. Segundo Iraneide, a prefeitura mandou uma equipe para ajustar o telhado do local onde está funcionando a feira enquanto a obra não acaba, mas, a equipe acabou quebrando o telhado e prejudicando mais box da feira.

"Teve gente que perdeu suas mercadorias porque molhou. Aqui tivemos problemas com ratos também, além de dar muito carapanã no final da tarde", contou.

Legenda (Foto: Cristino Martins / O Liberal)

A feirante conta que a obra, que começou em fevereiro de 2023, era para ser entregue em 8 meses, mas, não foi isso que aconteceu. "Eles falaram que era uma obra de 8 meses e já vai completar um ano que estamos aqui. Falaram que antes do final do ano entregariam e até agora nada", desabafou.

Depois que precisou ser remanejada junto com os outros feirantes para a pista central da avenida Pedro Miranda, Iraneide afirma que metade das suas vendas caíram. "Minhas vendas caíram 50% depois que vim pra cá. Tinham pessoas que trabalhavam comigo e eu tive que dispensar porque eu não tinha mais condições de pagar. Além disso, ou eu pagava a escola da minha filha, ou eu comprava comida, aí tive que deixar de pagar escola para ela", lembrou.

Ainda segundo as denúncias, a obra ficou parada por dois meses. "O nosso movimento caiu também. Festas de final de ano foram horríveis, quase não vendemos. Não tinha cliente para comprar. Você vê a feira vazia. Tem gente que vem trabalhar e não vende nada o dia todo", disse.

Segundo ela, as vendas caíram porque algumas pessoas têm medo de atravessar para chegar até a feira. "Tem muita gente idosa que tem medo de atravessar para vir comprar aqui na pista, porque os motoristas não respeitam o sinal. Eles preferem comprar na calçada do que correr o risco de atravessar e ser batido por um carro", explicou a feirante.

A Redação Integrada de O Liberal procurou a Secretaria Municipal de Economia (Secon) para falar sobre o atraso nas obras da feira, mas até o fechamento desta matéria, não houve retorno.

O projeto Você Repórter é uma iniciativa do Grupo Liberal, que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, acesse www.oliberal.com/voce-reporter. Você também pode se conectar usando o QR Code ao lado ou pelo WhatsApp (91) 98565-7449. A equipe de reportagem irá checar as informações e publicar o conteúdo em todas as nossas plataformas.

VEJA MAIS