Pedreiro João da Cruz reclama do lixo na avenida Pedro Álvares Cabral, em Belém

Um ponto irregular de descarte de lixo e entulho na avenida Pedro Álvares Cabral, no trecho entre o elevado Daniel Berg e rua Abetel, está prejudicando o tráfego de veículos e é alvo de reclamações da comunidade. No trecho, se acumulam vários tipos de entulho. Até o meio-fio está tomado, denuncia o pedreiro João da Cruz, que lamenta a falta de limpeza da área.

João afirma que o local causa má impressão aos turistas (Reprodução / Você Repórter)

Moradores da área informa que o problema do descarte de entulhos já foi mais grave, mas a situação se amenizou após serviços de manutenção. Entretanto, durante este mês de setembro, os planos de limpeza da área não foram realizados, tampouco a retirada dos entulhos, denunciam os vizinhos. O lixo causa transtornos a pedestres e também a ciclistas que passam pelo local.

O lixo também está sendo colocado no outro lado da avenida Pedro Álvares Cabral, na entrada que dá acesso à via. Segundo o denunciante, os entulhos causam má impressão para os visitantes da capital. "Isso causa um fedor, é um desrespeito com a sociedade. Eles vivem jogando lixo na beira da pista", reclama João. "As pessoas jogam lixo aqui, e, mesmo com a limpeza, voltam a jogar mais. O povo se acostumou a sujar a cidade. Botam a culpa no órgão público, mas nós precisamos também fazer a nossa parte", disse João. O denunciante estava passando de bicicleta pelo local e lamentou a grande quantidade de lixos jogados ao lado da via.

Segundo informações, o problema se intensificou após falhas na coleta de lixo: segundo os moradores, carros coletores pararam de ir até a região. A maioria dos entulhos são derivados de restos de materiais de construção, como tijolos, telhas e pedaços de madeira. Também são descartados pneus, matos queimados e lixos domésticos.

entulhos na Pedro Álvares Cabral O lixo está atrapalhando o trânsito, segundo as denúncias O problema também prejudica ciclistas e pedestres

Acionada pela reportagem, a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) informou nesta segunda-feira (2) que enviará uma equipe para verificar a situação. O órgão acrescenta que irá notificar a empresa prestadora do serviço para regularizar a coleta de lixo e remover os entulhos espalhados na via.

"O órgão municipal de Saneamento disponibiliza o Zap-Entulho, serviço gratuito, que recolhe até um metro cúbico de resíduos por residência. A solicitação desse serviço deve ser feita, exclusivamente, por meio de mensagem pelo número do WhatsApp: 91 98499-0059", comunicou a Sesan.

