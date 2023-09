Estudante Christian Viana reclama de lixos e entulhos na travessa Enéas Pinheiro

Carroceiros estariam jogando lixos na travessa Enéas Pinheiro, no trecho entre a rua Antônio Everdosa e rua Nova, no bairro da Pedreira, em Belém. O estudante e morador do bairro Christian Viana reclama que parte da via está tomada por acúmulos de entulhos, pois ocupa uma faixa de trânsito e impede o tráfego de veículos. Por conta disso, moradores e pedestres não conseguem mais utilizar as calçadas por conta do aglomerado de lixos.

Os moradores temem que todo o perímetro seja tomado por entulhos. "Essa sujeira aqui está há, praticamente, um mês. Esse descaso aqui é muito grande e ninguém resolve nada. Os carroceiros aproveitam que essa área já está um lixo e vem aqui jogar mais. Vão jogando um na costa do outro", conta Christian.

Entre os resíduos, a reportagem flagrou um ninho de caba que foi jogado no local e apontado pelo estudante como um dos lixos mais prejudiciais aos moradores. Também foram jogados pneus, móveis, plásticos e madeiras quebradas. "Isso está podre, sai mau cheiro e isso só nos prejudica", reclama Christian.

Christian Viana diz que parte da via é tomada pelos entulhos há um mês (reprodução)

"Hoje em dia, tudo é reciclável, tudo que está aqui nos entulhos pode ser reaproveitável. Tem gente que pode fazer artigos ou objetos com esses pneus. Mas esse descaso aqui não temos muito o que fazer", disse o estudante. Durante a reportagem, a equipe observou que uma casa, que era um ponto de venda de material de construção, que fica ao lado dos entulhos, corre o risco de cair no local.

"Não funciona nada nessa casa, isso está abandonado", ressaltou Christian. As madeiras que compõem o imóvel estão podres e ao lado da casa há mato alto cobrindo as paredes. Os moradores pedem que a comunidade faça sua parte e não contribua com o crescimento do ponto de lixo irregular, pois o aglomerado de lixos também pode causar danos à saúde dos residentes da via.

Moradores não conseguem usar as calçadas: o lixo se acumula, sem providências (reprodução)

Fiscalização

Em nota enviada na última segunda-feira (05), a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) informou que enviará uma equipe ao local. Se constatado o problema, notificará a empresa responsável pelo serviço, para que a coleta de lixo na área seja regularizada.

"A Sesan solicita à população que contribua com a fiscalização e, ao observar o descarte irregular de entulho em local indevido, entrar em contato imediato com o órgão. O órgão lembra também que disponibiliza o Zap-Entulho, serviço gratuito, que recolhe até um metro cúbico de resíduos por residência. O serviço pode ser solicitado, exclusivamente, por meio de mensagem no WhatsApp: 91 98499-0059", diz o comunicado.

A Secretaria ressalta que de acordo com a Lei 9.605, Artigo 54, o descarte irregular e indiscriminado de entulhos é crime ambiental, com pena de até cinco anos de reclusão para os responsáveis pelo ato.

