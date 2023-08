Coordenador de arte visual Jefferson Ferreira denuncia acúmulo de lixo na Pedro Álvares Cabral

Moradores de Belém reclamam que já faz um mês que a coleta de lixo não é feita na avenida Pedro Álvares Cabral, no trecho da esquina da avenida Tavares Bastos, no bairro da Marambaia. Por conta disso, a calçada da área virou um "lixão a céu aberto" e atrapalha o fluxo de carros e de ciclistas, pois os resíduos invadem a ciclofaixa. O coordenador de arte visual Jefferson Ferreira conta que os ciclistas não conseguem mais trafegar pela área e acrescenta que ao longo da avenida Pedro Álvares Cabral, até o Entroncamento, há vários pontos com lixos.

O denunciante alega que o acúmulo de lixo começou no mês de julho (Reprodução / Você Repórter)

"Eles jogam lixo há mais de meses. Inclusive, começou o acúmulo de lixo no mês de julho e, agora, não se passa mais nada. Antigamente, pelo menos, vinha uma caçamba e retirava os lixos. Isso acontecia uma vez a cada semana, agora não mais", disse Jefferson.

Segundo o denunciante, há vários carroceiros jogando lixo no local. A comunidade tenta impedir que os infratores continuem jogando os entulhos, mas são agredidos verbalmente e recebem ameaças de brigas. Para jogar lixo no espaço, eles recebem em torno de R$ 20 ou R$ 30 reais. "Não adianta a gente reclamar, os carroceiros ficam bravos e chateados porque a gente fica chamando atenção", acrescenta o denunciante.

No espaço, há diversos tipos de lixos como pedaços de madeira, plásticos, materiais orgânicos e galhos de árvores. As denúncias apontam que o atraso da coleta seletiva ocasionou no crescimento do lixão a céu aberto, já que o local virou ponto irregular para descarte de lixos e entulhos. Os resíduos tomaram a calçada por completo e os lixos podem invadir a pista que possui alto tráfego de veículos.

O lixo gera transtorno para a comunidade local (Reprodução / Você Repórter)

"Isso aqui é uma porcaria, está imundo, isso fede e não tem respeito nenhum. O ciclista precisa pegar a pista para poder atravessar, ele vai para o meio-fio e corre o risco de ser atropelado. Isso é ruim, fica difícil pra gente, pois é complicado trabalhar e andar com esse monte de lixo", desabafa Jefferson.

A Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) informou, por nota enviada nesta quarta-feira (23), que uma equipe fará visita ao local. Se constatado o problema, o órgão irá notificar a empresa responsável pelo serviço, para que a coleta de lixo na área seja regularizada.

