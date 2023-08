Comerciante Mário Queiroz reclama de buracos e lixos na travessa do Chaco

Moradores da travessa do Chaco, entre a rua Everdosa e a rua Nova, no bairro da Pedreira, em Belém, denunciam que diversos pontos da rua estão esburacados, dificultando o tráfego dos veículos que passam pelo local. Também de acordo com as denúncias, a falta da coleta regular de lixo tem sido um grave problema. A denúncia foi detalhada pelo comerciante Mário Queiroz.

Por conta da falta da coleta, os moradores depositam os lixos em frente às suas residências. Entre os resíduos que são despejados estão material domiciliar e outros entulhos, que são deixados ao longo da rua. Além disso, uma grande quantidade de entulho tem se acumulado nas proximidades da Praça Redenção, na travessa do Chaco. O lixo ocupa uma parte da via, e os moradores reclamam do forte odor no trecho.

O comerciante Mário Queiroz relata que o acúmulo de lixo é um problema constante no local. “[O carro coletor] passa só uma vez por semana. Eles deixam essa lixarada aí tudinho. Não passa carro de coleta, é difícil. Ele tiram, mas não demora muito e tem uma lixarada fedendo de novo. Tem que tapar a respiração”, reclama.

As condições precárias do asfalto são observadas ao longo da rua. Restos de asfalto são encontrados no local. Mário lembra que alguns reparos já foram feitos na rua, mas não foram o suficiente: “O carro passou três vezes tapando o buraco, mas ainda deixaram esse problema continuar”, relata.

Já a comerciante Socorro Pereira diz que o lixo deixado na praça já é algo rotineiro. “Todo mundo joga. Às vezes, o carro coletor nem passa para pegar o lixo. E quem se sente mal é toda a vizinhança. Já tá fedendo mesmo o lixo”, conta. Apesar de todo o entulho depositado na praça, o local é ponto de lazer para as crianças que moram ali.

A Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) informou, em nota no último dia 29 de julho, que vai verificar as denúncias de não prestação do serviço pela empresa contratada. “Se forem confirmadas, o órgão municipal vai notificar a empresa responsável para que tome as medidas cabíveis e providencie a retirada do lixo do local. A Sesan informa também que já foram feitos os serviços de saneamento das vias”, detalhou o comunicado.

