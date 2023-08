Criador de conteúdo Gera Wellington alerta para ponto crônico de descarte de lixo em Icoaraci 

No final da linha do ônibus Icoaraci - Ver-o-Peso, na avenida Contorno Leste, no bairro Campina, distrito de Icoaraci, em Belém, moradores alegam problemas com a frequência de lixos e entulhos que são jogados nos arredores do canteiro central. Segundo denúncias do criador de conteúdo Gera Wellington, que se veste de urubu para gravar vídeos e chamar atenção sobre esse tipo de problema no bairro, os entulhos são um problema crônico, pois são descartados vários tipos de resíduos de forma irregular. Além do forte odor, o local é contaminado pelos lixos orgânicos, restos de materiais domésticos e eletrônicos.

Gera Welligton se veste de urubu para gravar vídeos e chamar atenção sobre lixos no bairro (Créditos: Célia Pinho)

"Eu estou até revendendo lixo. Fui no comércio e já revendi tudo que tem aqui. Tem queimada, tem bicho morto, tem televisão. Que que tu queres que eu faça? Aqui sou um urubu rei", ironiza o humorista, que utiliza o personagem com o nome de Urubu do Povo.

Wellington conta que já houve limpezas e retirada dos lixos alocados no final da linha do coletivo. Entretanto, os entulhos sempre voltam a aparecer no local. "Volta sempre. Se tornou área de descarte irregular. Há muito entulho em todo canto de Icoaraci", ressalta.

"Não rola fiscalização, até ocorre uma limpeza, só que depois de dois dias, a área fica suja novamente. A via estava tomada, o contorno de um lado estava tomado por lixo, os outros ônibus nem podiam ficar ali e encostar. Mas até, acho que desde a última sexta -feira (11), ainda estava limpo, né? Porém, já começaram a jogar lixo de novo."

Carros de coleta de lixo não passam no local há mais de um ano, segundo denúncias dos moradores do bairro. Eles alegam que precisam contratar carroceiros para a retirada dos lixos domésticos que ficam em frente às suas casas. Outro problema dito pelos residentes é de que a rua fica alagada por conta dos bueiros entupidos de lixos.

"O pessoal, ontem (13), da 4ª rua, fecharam a via por conta disso. Eu fui lá, conversei lá com os moradores. E, um dia após o vídeo, que eu fiz como o Urubu, tiraram lixos da frente do cemitério, mas porque era dia dos pais, né? A coleta seletiva é seletiva mesmo, só onde interessa", contou Wellington.

Em nota enviada nesta segunda-feira (14), a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) informou que enviará uma equipe técnica para verificar a situação do local e tomar as medidas cabíveis para solucionar o problema do bueiro entupido, além de regularizar a coleta de lixo.

A Sesan também informou sobre o Zap-Entulho, serviço que recolhe até um metro cúbico de resíduos por residência de forma gratuita. Para solicitar o serviço, os interessados devem realizar o pedido por meio de mensagem pelo número do WhatsApp: 91 98499-0059.

"Vale ressaltar que, de acordo com a Lei 9.605, Artigo 54, o descarte irregular e indiscriminado de entulhos é crime ambiental, com pena de até cinco anos de reclusão para os responsáveis pelo ato. A população pode contribuir com a fiscalização do órgão, fazendo denúncia ao se deparar com o descarte irregular de lixo. Para isso, basta entrar em contato imediato com as redes sociais do órgão municipal", comunicou.

