Pintor Amaral Santana denuncia água empoçada na Rua dos Mundurucus

Há 10 anos o pintor Amaral Santana, de 58 anos, trabalha em uma oficina de lanternagem e pintura, na travessa Carlos de Carvalho, na esquina da Rua dos Mundurucus, no bairro do Jurunas, em Belém. Morador do bairro do Guamá, o trabalhador passa a maior parte do seu dia na oficina. Ele relata sobre uma água empoçada que já existe há muitos anos no local, atrapalhando bastante o dia a dia dos moradores, e de quem trabalha no perímetro.

Segundo Amaral, os constantes alagamentos na área são devido aos bueiros entupidos, com o tempo de chuvas intensas, a situação só piora. "Já tem muito tempo que está assim aqui na rua. Quando chove alaga tudo, enche tudo. Acho que se mandassem uma equipe para desentupir resolveria o problema, porque ali é um bueiro entupido", diz.

A água fica acumulada em parte da via, mais precisamente no acostamento, quase chegando no meio da pista. A água é suja e com forte odor que traz riscos para a saúde de quem precisa conviver com a situação. "Há muitos anos isso está assim, quando chove aqui você tem que usar bota, tem muito bicho, rato. Eu tenho que andar de bota, porque já peguei uma frieira no meu pé, não posso andar descalço de jeito nenhum. Vou e volto para casa assim", relata sobre o medo de pegar doenças pisando na água contaminada.

O pintor afirma que nesses 10 anos em que trabalha no bairro, uma equipe já foi até o local, mas para fazer outro serviço. Quando perguntou se iriam desentupir os bueiros, foi informado de que outra equipe seria direcionada até o local para fazer um serviço, mas segundo Amaral, nenhuma equipe compareceu ao local. "Eu pediria que fosse feito o serviço para limpar os bueiros e resolver essa situação", finaliza o trabalhador.

A redação integrada de O Liberal procurou a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) para falar sobre o assunto, mas até o fechamento desta edição não houve retorno.

(Com colaboração de Wellyda Farias)