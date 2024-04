Dono de oficina diz que há 2 semanas não há luz nos postes na rua São Boaventura, na Cidade Velha

Ivaldo Martins é dono de uma oficina localizada na rua São Boaventura, no bairro da Cidade Velha, em Belém. Ele reclama que há mais de 15 dias não há iluminação pública nos quatro postes existentes na via, situação que tem prejudicado os moradores da área.

"Estamos sem energia pública há três semanas. Estamos em um sofrimento, moram várias famílias aqui na rua. Há muitas oficinas também, pagamos um absurdo de energia, e não temos iluminação pública. lamenta o morador.

VEJA MAIS

Segundo Ivaldo, a rua fica em total escuridão no período da noite e moradores temem assaltos. "Vivemos em uma escuridão, ninguém pode andar aqui porque é complicado. Há 15 dias sem energia pública aqui, nós ligamos para Equatorial que diz pra falar com a Seurb, já fizemos isso e nada é resolvido, é complicado", afirma.

O medo assola quem entra e quem sai da rua à noite. As crianças já não brincam mais em frente às suas casas, pois o perigo é constante. "Já aconteceram várias situações aqui por conta dessa escuridão, as famílias nem saem de casa à noite porque não há iluminação pública, esse poste tá quase pra cair, já está tombando e nada de resolverem os problemas", desabafa.

"À noite é uma escuridão é horrível, não tem nem como as pessoas entrarem e saírem ficamos com medo. Aqui vivem mais de 70 famílias. Eu queria que viessem aqui na rua ver essa situação, porque estamos passando necessidades com isso”, pede o dono de oficina.

A redação integrada de O Liberal, procurou a Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb) para falar sobre o assunto, mas até a atualização desta edição, não houve retorno.

O projeto Você Repórter é uma iniciativa do Grupo Liberal, que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, acesse www.oliberal.com/voce-reporter. Você também pode se conectar usando o QR Code ao lado ou pelo WhatsApp (91) 98565-7449. A equipe de reportagem irá checar as informações e publicar o conteúdo em todas as nossas plataformas.