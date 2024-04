Moradores da Marambaia reclamam que estão há quase 2 meses sem coleta de lixo

O lixo acumulado em Belém tem se tornado uma das maiores preocupações da população de vários bairros da capital. É o caso dos moradores da passagem São Pedro, no bairro da Marambaia, em Belém. A dona de casa Selma Monteiro, mora há 42 anos no local, e conta que desta vez, o carro da coleta de lixo doméstico não passa na área há quase dois meses.

"É ruim né, viver nesse lixo. Como não está passando o carro da coleta, a gente fica aqui no meio das moscas. Não podemos nem sentar para almoçar. Eu cuido de uma cadeirante, tem criança aqui ao lado. A saúde das pessoas que moram aqui está em risco. Os cachorros rasgam o lixo e espalham pela rua, fica uma imundice que não podemos nem passar aqui. Já procuraram o órgão responsável mais nada até agora", relata a denunciante.

O mau cheiro do lixo pode ser sentido de longe. O local que também era passagem de carros, agora está interditado por conta da quantidade de lixo. "Aqui tem tudo, mosca, rato, o fedor é horrível. Eu peço que venham tirar esse lixo daqui, porque não é justo a gente viver nisso aqui, até tapuru aparece em casa por conta disso", fala.

A cozinheira Aldecina Brandão, de 47 anos, relata com indignação como está sendo o dia a dia dela e de sua família devido a situação. "É um fedor infernal, na minha casa eu não posso nem jantar na cozinha, porque é insuportável o odor e eu tenho uma criança. Olha os fios como estão só mosca, tem rato pela casa da minha vizinha, na minha casa também", conta.

A situação fica ainda mais preocupante quando chove, o lixo acaba se misturando com a água acumulada na via, que não possui asfalto, além disso, o lixo entope os bueiros. "Quando chove alaga tudo, fica horrível, tem pessoas doentes aqui por causa dessa situação", afirma.

Outro problema da passagem São Pedro é a quantidade de mato alto sem manutenção. "Eu peço pelo amor de Deus, que olhem por nós, a Marambaia está abandonada. Nós aqui estamos abandonados. Deixam a gente numa imundice dessa aqui, porque nenhum ser humano quer viver numa sujeira, a minha casa é aqui do lado, é um mau cheiro horrível, poxa, a gente merece ter dignidade de estar em uma rua limpa", desabafa Aldecina.

Procurada, a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) informa que irá verificar a situação relatada e providenciar a retirada do lixo/entulho. "A Sesan informa também que no próximo dia 15, a nova empresa contratada, Ciclus Amazônia, já iniciará suas atividades. A nova limpeza intensifica a coleta, começa com todos os caminhões novos, 2.300 trabalhadores treinados, novos uniformes, novas papeleiras, novas lixeiras e inovação tecnológica. A Sesan salienta que o novo sistema precisou de um longo processo técnico e jurídico, mas chega para mudar efetivamente para muito melhor a varrição, coleta do lixo, retirada de entulhos, o tratamento de resíduos e o bem-estar em todos os bairros e distritos da cidade", finaliza a nota.

