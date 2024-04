Pedestres reclamam de tapume de alumínio caído em calçada no Marco

A avenida Romulo Maiorana é uma via bastante movimentada, principalmente, por ser próxima de diversos consultórios e clínicas, no bairro do Marco, em Belém. O técnico em enfermagem Pedro do Santos, de 45 anos, mora em Concórdia do Pará, no interior do estado, mas semanalmente vem para a capital paraense acompanhar sua mãe, que é hipertensa, em algumas consultas. O trabalhador precisa trafegar pela avenida justamente no perímetro onde, segundo informações de pessoas que trabalham há cerca de cinco dias, o tapume de alumínio que cercava um terreno particular desabou na calçada, impedindo o tráfego de populares.

"Isso é um descaso porque a população tem que se locomover, tem que ir e vir, e acontece um descaso desse. Um entulho desse no meio da calçada, as pessoas estão andando pelo meio da pista, correndo risco de vida, né. Porque tem os veículos que circulam também, e isso é um problema para a população que circula por aqui", lamenta Pedro.

Restos de vegetais, muito lixo, garrafas de vidro e todo tipo de entulho pode ser encontrado na calçada da rua. O terreno está coberto por mato. É possível ver até mesmo uma cerca cheia de arames farpados pontiagudos no meio da calçada, situação preocupa o denunciante. "Tem que tirar porque está intrafegável a calçada, ainda tem um arame farpado, já pensou um idoso se ferir nisso", fala.

Pedro Santos reclama de tapume caído em calçada no bairo do Marco, em Belém (Cristino Martins / O Liberal)

Para o denunciante, a situação deve ser resolvida o quanto antes, para evitar que pessoas se machuquem ao transitarem no local. "Queria que o poder público se manifestasse e limpasse a área para que as pessoas possam se locomover. Estou sempre aqui em Belém, porque minha mãe faz tratamento para diabetes na capital e sempre passamos por aqui porque temos um amigo que mora no bairro e também circula por aqui", explica o denunciante.

A redação integrada de O Liberal procurou a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) para saber o que pode ser feito quanto aos restos do tapume e outros entulhos espalhados pela calçada da rua, mas até o fechamento desta edição não houve retorno.

(Foto: Cristino Martins / O Liberal)

