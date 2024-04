Aposentada Heliana Melo reclama de enorme buraco na travessa do Chaco, em Belém

Toda vez que chove um buraco localizado na travessa do Chaco, com a avenida Duque de Caxias, se abre cada vez mais, segundo a aposentada Heliana Melo, que mora na travessa, bem em frente ao local onde o buraco está, no bairro do Marco, em Belém. Ainda de acordo com Heliana, a situação já é antiga.

"Isso já vem acontecendo há muito tempo, toda vez que chove abre essa cratera. Uma equipe veio fazer o serviço, que por sinal, não tinha aquela tampa ali. Aí colocaram tipo um bueiro no meio da rua, depois largaram ai desse jeito. Isso já deve ter uns três meses", relata.

A aposentada Heliana Melo, afirma que o problenma ja dura 3 meses na travessa do Chaco, em Belém (Foto: Cristino Martins / O Liberal)

Por ser uma via de mão dupla, a situação fica um pouco mais complicada. "Aqui é uma rua de mão dupla, tem risco de bater os carros que estão estacionados, fora que prejudica tudo", diz Heliana.

A denunciante diz que até o momento não ocorreu nenhum acidente, mas isso porquê, segundo ela, um dos vizinhos improvisou uma sinalização com pneus. "Tem um vizinho aqui que sinaliza com esses pneus, porque senão já teria acontecido um acidente, porque os carros dobram ali e vêm com tudo, né. Tem que ser feito o conserto porque continua chovendo e daqui vai só piorar, não tem como melhorar. A prefeitura tem que vir e terminar o serviço", afirma.

Sobre procurar o órgão competente, a aposentada diz que até o momento não tentou contato com ninguém. “Ainda não procurei ajuda para resolver isso porque eu estava viajando”.

Segundo Heliana, a água sai debaixo do asfalto sempre que chove na capital. “Aqui é uma boa localização, então, tem que tomar uma providência quanto a isso, senão vai ficar difícil. Minha mãe diz que aqui antigamente era um canal. E deve ter mesmo algo embaixo porque toda vez que começa a chover, abre mais ainda o buraco. E não é só aqui, em outros pontos também", fala.

A redação integrada de O Liberal, procurou a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) para falar sobre o assunto mas até o fechamento desta reportagem não houve retorno.

