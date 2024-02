Aposentada Wanda Santos reclama de poste sem iluminação há 23 dias no Guamá

Moradores da passagem Santa Fé, no bairro do Guamá, em Belém, estão passando por diversos perrengues devido a falta de iluminação pública no poste da via. A aposentada Wanda Santos, relata que já ligou diversas vezes para o órgão responsável por fazer a troca das lâmpadas, mas, segundo ela, a situação continua a mesma.

"Estamos há um mês sem luz neste poste e eu ligo para o órgão responsável e só ouço promessas, 48 horas... 24 horas... e nada", relata a moradora.

(Foto: Bruno Macedo / Especial para O Liberal)

"Eles dizem que não tem o led da potência adequada. Mas será possível que em 30 dias não consigam resolver esse problema?", questiona a dona de casa. "Como eu disse, essas lâmpadas não são o suficiente para toda a rua, quando chega a noite ficamos em uma escuridão total. Essa lâmpada que está faltando faz muita diferença", continua.

A aposentada e os outros moradores temem transitar na via e serem assaltados. "Aí não tem como transitar em uma rua que é uma escuridão tremenda. A pessoa que vem do trabalho, da escola, não tem a mínima condição. Não tem como a gente ficar sem energia neste poste. Tem moradores que saem cedo pra trabalhar, quando ainda está escuro. Graças a Deus nunca aconteceu nada, mas temos medo, por isso chamei vocês aqui. Já estou cansada de ligar e não ter o problema resolvido", explica.

A denunciante afirma que mesmo sem ter iluminação adequada na via, a população paga como se tivesse o serviço. “A taxa de iluminação não deixa de vir mesmo sem funcionar. Direito nosso ter iluminação pública, e dever da prefeitura fazer o serviço. A gente tem direito porque pagamos impostos. Eu ligo pra lá e só sou enrolada por vários atendentes. Acham que somos palhaços. O responsável por isso tem que tomar as providências”, finaliza com indignação.

A redação integrada de O Liberal procurou a Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb) para falar sobre o assunto citado na reportagem, mas até o fechamento desta edição não houve retorno.

