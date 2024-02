Comerciante Simon Bastos denuncia irregularidades na travessa dos Tupinambás, em Belém

O comerciante Simon Bastos trabalha na travessa do Tupinambás, no bairro da Batista Campos, desde o mês de agosto do ano passado. Ele vem enfrentando transtornos principalmente devido a falta de iluminação pública e limpeza adequada na área. Segundo relatos do denunciante, alguns postes da via estão sem iluminação.

"Você pode ver aqui, esses dois postes estão desligados. O trecho em si aqui não é perigoso, mas a preocupação dos moradores e comerciantes é com relação à iluminação pública. Nós já falamos a respeito desses dois postes que não têm iluminação. Esse do canto da Tamoios e agora tem outro aqui na Tupinambás que também apaga quando chove" disse.

(Foto: Bruno Macedo / Especial para O Liberal)

Além da falta de iluminação, a população da redondeza também reclama da falta de limpeza no local. Segundo Simon, muitas vezes são os próprios comerciantes que fazem o serviço na via. "Há também a limpeza de rua, como você pode ver, existe um acúmulo de lixo na área. Muitas vezes a limpeza da área é feita pelos comerciantes", falou.

Ele ainda relata sobre a falta de poda das árvores que ficam na travessa dos Tupinambás, que, segundo ele, tem sido um grande problema. "A questão de podas de árvores que agora nesse período mais chuvoso, elas acabam balançando muito e desde o ano passado a gente vem pedindo para que seja feita essa poda", explicou.

(Foto: Bruno Macedo / Especial para O Liberal)

"Todo tempo a gente direciona o problema para o órgão responsável e não temos resposta alguma em relação a isso. A gente vai cuidando também da área, sobretudo, por conta das árvores que estão muito cheias, faz muito tempo que não é feita uma poda, desde o ano passado. Como vocês podem ver todas as castanholas e mangueiras aqui estão sobrecarregadas, vez ou outra caem galhos de mangueiras aqui na Tamoios e também na Tupinambás. A gente precisa que o poder público venha fazer o seu papel. Então, o que a gente quer é alertar que esse serviço essencial não vem sendo feito”, finalizou.

A redação integrada de O Liberal procurou a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan), a Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb) e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) para saber quando os problemas citados na reportagem serão solucionados, mas até o fechamento desta reportagem não houve retorno.

