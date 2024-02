Morador Lenilson Marques cobra melhorias no conjunto Nova Jerusalém, em Ananindeua

O ajudante de pedreiro Lenilson Marques, mora há 26 anos no conjunto Nova Jerusalém, localizado no bairro Maguari, em Ananindeua. Segundo o morador, as ruas do conjunto nunca tiveram melhorias e só pioraram com o passar dos anos. O denunciante mora na rua do Porto, e conta com indignação as dificuldades enfrentadas pela população que reside no local.

De acordo com Lenilson, há muito tempo ele e outros moradores escutam do órgão responsável que será feito algo para resolver os problemas. A rua está completamente intransitável, e segundo os moradores, até cobras aparecem no local. "Eles fizeram a tubulação aqui, falaram que iam asfaltar e até agora nada. Nós estamos querendo uma solução para a nossa comunidade", disse.

(Foto: Bruno Macedo / Especial para O Liberal)

"Quando chove muito forte aqui, ninguém sai de casa porque fica um lamaçal. Aqui afunda muitas vezes também. Queremos sair de casa, mas não podemos porque fica um lamaçal", desabafou Lenilson.

O denunciante relata que já entrou em contato com o órgão responsável diversas vezes, e que uma equipe já foi até o local fazer uma visita, mas não passou disso. O falatório de que a rua do Porto seria asfaltada já ocorre há anos. "Já entramos em contato com a prefeitura, até vieram pessoas e bateram fotos, mas só dizem que estão vindo colocar o asfalto e nunca foi feito nada aqui nessa rua", lembrou.

"Aqui é mato crescendo no meio da rua, isso nem era pra acontecer só atrai bichos. O mato está crescendo no meio da rua. Tem idosos aqui, tem uma senhora que caiu nessa lama. Queremos uma melhoria para nossa rua”, pediu.

(Foto: Bruno Macedo / Especial para O Liberal)

"Se você andar por aí, por outras ruas, verá que estão asfaltadas. Já aqui, parece que esqueceram a gente! Olha o mato crescendo ali no meio da pista. As pessoas não podem entrar aqui na rua nem de carro, porque está tudo acabado. Não podemos trazer nossos familiares para fazer um churrasco, porque ninguém quer pisar na lama”, disse o denunciante indignado.

A redação integrada de O Liberal procurou a prefeitura de Ananindeua e solicitou um posicionamento do órgão sobre os problemas no conjunto Nova Jerusalém, mas até o momento não houve retorno.

