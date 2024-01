Na travessa Breves com a rua Fernando Guilhon, moradores reclamam de um problema que já se tornou perigoso. Na feira do Jurunas, o morador Josiel Pantoja, relata que há muitos buracos e bueiros destampados em diversos locais do bairro.

"Não há manutenção desses bueiros, e não são só esses, se você andar por aqui, vai ver vários pontos com bueiros abertos e buracos gigantescos. Tem buracos próximos a escolas também. Belém fez aniversário e eu sou apaixonado pelo meu bairro, mas a gente vive desse jeito aqui”, falou. Ainda segundo Josiel, o problema já é antigo e moradores já estão revoltados com a situação.

"Há mais de 7 meses temos que conviver com essa situação aqui no nosso bairro", disse. De acordo com ele, que está desempregado, os moradores já entraram em contato com o órgão responsável, mas nada foi resolvido, pois não houve retorno algum.

(Foto: Marx Vasconcelos / O Liberal) Josiel Pantoja, morador do Jurunas denuncia bueiros destampados e buracos em ruas do bairro

A situação se tornou perigosa quando uma senhora caiu dentro do bueiro e se machucou gravemente. "Uma senhora caiu aqui e se machucou muito, a gente vive assim, nesse descaso", desabafou. Sem ajuda do órgão responsável, a população teme que aconteçam mais acidentes, principalmente nesses períodos chuvosos de início de ano.

O autônomo Jesus Nazareno, também é morador das proximidades e conta que a população precisa sinalizar os bueiros destampados e buracos usando pedaços de pau, para tentar evitar acidentes. "Quando chove, a situação fica ainda mais perigosa por aqui, porque não há como saber onde tem buracos ou bueiros destampados. Estamos cansados desse descaso", disse o autônomo.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento sobre o assunto para a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) mas até o momento não recebeu retorno.

