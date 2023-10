Autônomo Ronaldo do Rosário pede retirada de entulhos da rua Tancredo Neves, no Mangueirão

A comunidade do conjunto Carmelândia, localizada na rua Tancredo Neves, entre as passagens Rosa de Sarom e São Raimundo, no bairro do Mangueirão, em Belém, colocavam lixos no canto de suas casas para a coleta que era realizada semanalmente no local. Porém, desde o mês de julho, os lixos ficam acumulados devido à falta de carros coletores. O autônomo e morador do bairro Ronaldo do Rosário diz que os pontos de descarte estão cheios de entulhos que aumentam a cada dia.

"A gente confiou na palavra de um representante da comunidade para tirar nossos lixos e colocar aqui nesses pontos, o que resultou nesse aglomerado de entulhos. Tem gente que vem aqui de outras ruas, do bairro da Cabanagem, ou vem carroceiros de fora para jogar lixo aqui", afirma Ronaldo.

Ronaldo do Rosário: detritos se acumulam desde julho, por lacunas na coleta (reprodução)

Na rua Tancredo Neves, há um grande entulho que ocupa o meio-fio da via e causa preocupações aos moradores. O que era para ser somente sacolas de lixos domésticos, se tornou uma montanha de entulhos, com restos de materiais de construção, terras e pedaços de madeira, além de lixos domésticos misturados com resíduos orgânicos.

A coleta de lixo não ocorre há mais de três meses, segundo Ronaldo. "Infelizmente, foi montada essa pilha de descarte, mas ninguém vem recolher. Isso é prejudicial pra gente, porque isso está atraindo ratos. Às vezes, jogam carcaças de animais mortos e isso causa riscos à nossa saúde. É uma situação muito dificíl", reclama.

Entulho toma a pista da rua Tancredo Neves (reprodução)

A rua está sendo tomada pelos entulhos, o que impede a passagem de veículos. "A gente já não deixa mais jogar esses lixos, pois se a gente continuasse jogando lixo aí, a situação iria piorar. Quando nós, moradores, não estamos mais aqui para fiscalizar, vem pessoas de fora e jogam mais entulhos. Quando estou por aqui, eu não deixo jogarem, mas é só sair daqui que aparece mais lixos", conta o carroceiro Guilherme Barros.

Em comunicado enviado na última quarta-feira (4), a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) informou que enviará uma equipe ao local para verificar a situação. A Sesan acrescentou que também irá notificar a empresa prestadora do serviço para regularizar a coleta de lixo e remover o entulho espalhado na via.

Sesan diz que enviará equipes ao local para tratar do problema (reprodução)

O órgão municipal de Saneamento também informou sobre a disponibilização do Zap-Entulho, serviço gratuito, que recolhe até um metro cúbico de resíduos por residência. A solicitação desse serviço deve ser feita, exclusivamente, por meio de mensagem pelo número do WhatsApp: 91 98499-0059.

"Vale ressaltar que, de acordo com a Lei 9.605, Artigo 54, o descarte irregular e indiscriminado de entulhos é crime ambiental, com pena de até cinco anos de reclusão para os responsáveis pelo ato. A população pode contribuir com a fiscalização do órgão, fazendo denúncia ao presenciar descarte irregular de lixo. Para isso, basta entrar em contato imediato com as redes sociais do órgão municipal", finaliza a nota.

