Lixos e entulhos ocupam ciclovia da avenida João Paulo II, denunciam moradores

Um trecho da ciclovia da avenida João Paulo II apresenta acúmulo de lixo e entulho próximo à passagem Emília Ribeiro, no bairro da Guanabara, em Ananindeua. Moradores denunciam que a área se tornou um perigo para o tráfego de pedestres e também para os ciclistas, uma vez que o montante de sujeira compromete até o trânsito.

Um trecho da ciclovia da avenida João Paulo II apresenta grande quantidade de lixo e entulho próximo à passagem Emília Ribeiro, no bairro da Guanabara, em Ananindeua (Você Repórter)

O operário Celso Freitas, que mora no bairro, reclama sobre a falta de coleta de lixo na área. "Nós mal conseguimos passar por aqui. Fede muito, vocês precisam ver quando chove, essa área fica toda empoçada", comentou. Ele acrescenta que o problema é recorrente. E que, mesmo com uma limpeza recente, o amontoado volta a aparecer após três dias.

A situação se tornou tão preocupante que os bueiros estariam entupidos. "Os carros coletores não passam nessa área, já jogaram de tudo aqui, é colchão velho, camas, aparelho de televisão, vidros quebrados e até pneus. Deveriam criar um ponto de coleta para a população jogar o lixo e assim, uma máquina ou caçamba vinha e levava os entulhos", acrescentou o denunciante.

O lixo afeta a passagem de ciclistas e pedestres (Divulgação / Você Repórter)

"Aqui tem terreno vazio, já vieram equipes para limpar essa área, mas aí o pessoal vem e joga lixo. O ciclista agora não pode mais passar aqui, até porque tem moto que passa aqui e os pedestres passam correndo. Não tem como trafegar, olha esses entulhos. Aqui nesta via tem mais de 200 metros de entulhos", detalhou Celso.

Os moradores afirmam que o problema ocorre há mais de cinco meses e que a comunidade local já realizou protestos para que os lixos fossem retirados da área. No horário das 16h até às 18h, o movimento de ciclistas e pedestres é maior, porém, eles precisam dividir a ciclovia com motociclistas, que é outro problema crônico na avenida.

Em nota, a Secretaria Municipal de Serviço Urbano (Seurb) informou que realiza periodicamente a limpeza da área, mas o órgão alega que o local é um ponto crítico de entulhos e que, constantemente, estão sendo descartados pelos carroceiros. "Durante essa semana, iremos mandar uma equipe para realizar a retirada dos entulhos da área", comunicou a Seurb.

