Terreno abandonado, em Ananindeua, virou ponto de lixo a céu aberto, diz denúncia

Residentes do 40 Horas reclamam sobre um terreno abandonado localizado na avenida Governador Hélio Gueiros, entre a rua da Mangueira e passagem Bons Amigos, em Ananindeua. O local está aberto e estaria desabrigado há mais de um ano, segundo denúncias anônimas encaminhadas para equipe do Eu Repórter.

O terreno, segundo os moradores, virou um lixão a céu aberto e está causando transtornos, como o odor do lixo, além de atrair roedores e mosquitos transmissores de doenças. "Os carroceiros jogam lixos, pneus e tacam fogo em materiais para obter e vender cobre. Isso é um tormento para quem mora próximo", disse um morador que optou por não se identificar.

A queima de materiais causa fumaças que prejudicam os moradores da área e afeta, principalmente, idosos e crianças. "Sou vizinho, tenho filhos e estamos sendo bastante afetados com esses entulhos e lixos na área. Os carroceiros começaram a jogar os restos de materiais há seis meses, eles furam a grade do espaço para jogar lixo", contou o morador.

lixos no terreno abandonado do 40 horas Os lixos prejudicam os moradores ao lado do terreno Os carroceiros também jogam lixos em frente ao espaço abandonado Há vários lixos na área Os entulhos são jogados diariamente por carroceiros

Segundo relatos, a população local acredita que o terreno tenha sido comprado pela Equatorial Energia, porém há um ano inativo.

Em nota, a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (Seurb) de Ananindeua informou que enviará uma equipe para a limpeza do local e também reforçou que não faz o serviço dentro do terreno de empresa privada.

A Equatorial Pará comunicou que também enviará uma equipe ao local, para avaliar se o terreno citado pertence à distribuidora de energia. “Caso seja, a empresa tomará as medidas necessárias para resolver a situação”.

(*Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Camila Moreira, chefe de reportagem de O Liberal)