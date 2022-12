Terreno da Cosanpa causa transtornos aos moradores da Rua Esperanto, na Marambaia

Um terreno localizado na Rua Esperanto, no bairro da Marambaia, em Belém, está causando transtornos aos moradores da área. Segundo informações anônimas, o local está abandonado e com grande quantidade de mato.

Moradores disseram que a área é da Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa), mas está servindo de ponto para o descarte de entulhos e o local não recebeu manutenção.

"Sou moradora nova, mas os moradores já notificaram sobre isso para a Cosanpa, mas não vejo ninguém se manifestar mais intensamente sobre os fatos. Desde que vim pra cá, não vi nenhuma manutenção no terreno", contou a denunciante anônima.

Com a falta de manutenção e o depósito de entulhos, moradores temem problemas de saúde por conta da proliferação de mosquitos transmissores de doenças.

"Há cerca de dois meses, esse espaço pegou fogo. Vi que os bombeiros chegaram no local e por último, vieram algumas pessoas da Cosanpa, mas não vi nenhuma melhoria depois dessa rápida visita para o local", disse a denunciante anônima.

Em nota, a Cosanpa informou que o local é a Estação de Tratamento de Esgoto(ETE). O órgão acrescentou que já está seguindo um cronograma de ações de limpeza do terreno e que cumpre etapas estabelecidas pela gestão do local. A previsão para o serviço no espaço é até o final deste mês.

(Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Mariana Azevedo)