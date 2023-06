Contêiner no bairro do Reduto está abarrotado de lixo, diz morador

Há uma semana que um contêiner na rua 28 de Setembro, entre as travessas Quintino Bocaiúva e Rui Barbosa, no bairro do Reduto, em Belém, está abarrotado de lixo. O morador da área Luis Almeida, professor, 34, alega que é a primeira vez que o equipamento apresenta um grande acúmulo de resíduos e que ainda não há previsão de quando serão retirados os entulhos.

"Mudei há dois meses para o prédio ao lado e é a primeira vez que vejo nessas proporções", disse Luis. Para ele, a grande quantidade de entulhos estaria causando problemas com relação ao uso das calçadas da via, além de apresentar poluição visual e ambiental.

"Me sinto muito decepcionado com a falta de organização das pessoas do entorno”, reclama. Por causa disso, o professor espera que o lixo seja recolhido e que não ocorra mais esse tipo de situação.

Em nota, a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) informou que irá “verificar a situação relatada e tomar as medidas necessárias para solucionar o problema, mas ressalta que não utiliza contêineres para acondicionamento de entulho”.

“O órgão municipal de Saneamento informa também que disponibiliza o Zap-Entulho, serviço gratuito, que recolhe até um metro cúbico de resíduos por residência. O serviço pode ser solicitado, exclusivamente, por meio de mensagem no WhatsApp: 91 98499-0059”, diz o texto enviado.

