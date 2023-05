Lixo e buraco preocupam os moradores do conjunto Médici II, na Marambaia

Na rua da Mata, entre as vias Outeiro e Mosqueiro, no conjunto Médici II, os moradores reclamam dos constantes entulhos e buracos localizados em trechos da área. O advogado Alexandre Pereira, 41, que vive há 31 anos no conjunto, alega que, neste ano, ainda não foi feita nenhuma ação de limpeza na área.

"No mínimo, há dois meses que os lixos estão sendo descartados de forma irregular. Só não ficou por mais tempo porque a própria população pagou pela retirada do entulho. Essas quantidades de lixos estão atraindo ratos, urubus e mosquitos", pontuou Alexandre.

Segundo o denunciante, o problema teria começado quando ambulantes cortaram alguns galhos para instalar brinquedos, como pula-pula e escorregas. Mas, como a área não tem limpeza, os galhos foram abandonados e se transformaram em um lixão.

VEJA MAIS:

A comunidade também sofre com os trechos esburacados, segundo a denúncia, gerando problemas para veículos e pedestres. Os moradores precisaram sinalizar os buracos com pedaços de pau e até com cadeiras, para que não ocorram acidentes.

"Tem muito lixo e buracos nas vias, está em total abandono. Tem um buraco que possui uma cadeira amarela para sinalização e está lá há muito tempo assim, só vai aumentando de tamanho e está assim desde o ano passado", contou Alexandre.

A Secretaria Municipal de Saneamento de Belém (Sesan) informou, por meio de nota, que já foi encaminhado para a prestadora de serviço para programar a retirada do entulho.

O órgão municipal de Saneamento também acrescentou que disponibiliza o Zap-Entulho, serviço gratuito, que recolhe até um metro cúbico de resíduos por residência. O serviço pode ser solicitado, exclusivamente, por meio de mensagem no whatsapp: 91 98499-0059.

O projeto Eu Repórter é uma iniciativa do Grupo Liberal, que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, basta acessar o site eureporter.grupoliberal.com ou enviar suas informações para o Whatsapp (91) 98565-7449, onde será iniciada uma conversa diretamente com repórteres da redação. A denúncia pode ser feita de forma anônima.

(Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Camila Moreira, chefe de reportagem de O Liberal)