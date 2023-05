Bueiro aberto preocupa moradores da Marambaia, em Belém

Há pelo menos uma semana, um bueiro está sem tampa na travessa SN-5, no conjunto Gleba I, no bairro da Marambaia, em Belém, deixando moradores do entorno preocupados com possíveis acidentes. Pelos relatos feitos de forma anônima, a tampa que sedava o buraco sumiu do local.

Nas denúncias, os moradores relatam que o bueiro fica bem no meio da rua, o que dificulta o tráfego de veículos de quatro e duas rodas, que tentam desviar do buraco passando muito próximo das residências, já que a rua é estreita.

Uma moradora do local, que optou por não se identificar, conta que o buraco também apresenta perigo para os pedestres, pois o fluxo de pessoas caminhando na área é alto. "Tem crianças aqui na rua que poderiam facilmente cair no bueiro, sabe Deus o que poderia ocorrer", diz.

Ainda com base nas denúncias, a área foi sinalizada com pedaços de madeira pelos próprios moradores do local, pois, mesmo com denúncias já feitas aos órgãos competentes, nenhuma equipe foi até o trecho realizar a manutenção.

A Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) informou, em nota, que vai enviar uma equipe ao local para verificar e tomar as medidas cabíveis.

(Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Camila Moreira, chefe de reportagem de O Liberal)