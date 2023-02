Motoristas e pedestres temem bueiro aberto na rodovia do Tapanã

Um bueiro destampado está causando medo e preocupação em motoristas e pedestres que usam a Rodovia do Tapanã, localizada próximo à entrada da avenida Padre Bruno Sechi, em Belém, há pelo menos um mês.

Segundo denúncias, o bueiro, aparentemente profundo e largo, está aberto bem no meio da pista da Augusto Montenegro, sentido Belém-Icoaraci, podendo ocasionar acidentes fatais, principalmente envolvendo veículos de duas rodas.

Os relatos apontam que os veículos maiores correm o risco de baterem na abertura e saírem com prejuízos materias, como arranhões e danos em peças. No entanto, a maior preocupação é com motociclistas que passam próximo ao bueiro, pois a falta de sinalização dificulta o reconhecimento do problema.

No vídeo enviado à equipe do Eu Repórter, um denunciante alerta para o perigo envolvendo motos, onde afirma que o bueiro está no local há tempo suficiente para já ter sido fechado. "Estão aguardando algum acidente grave?", comenta.

A Redação Integra do Grupo Liberal solicitou um posicionamento para a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan), que informou, no último domingo (19) "que a tampa do bueiro citado já foi substituída".

(Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Camila Moreira, chefe de reportagem de O Liberal)