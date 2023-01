Bueiros entupidos resultam em alagamentos no conjunto Cordeiro de Farias, afirmam moradores

A equipe do Eu Repórter recebeu reclamações dos moradores do conjunto Cordeiro de Farias, da Alameda 01, no bairro do Tapanã, sobre diversos bueiros que encontram-se entupidos, o que resulta em alagamentos constantes na área.

Segundo relatos, a situação ocorre há cerca de cinco anos e os moradores passaram a ter que "resolver" a questão por conta própria, como realizar a limpeza e fazer ajustes nas residências de modo a evitar que a água invada as casas.

Em imagens cedidas à reportagem por um denunciante anônimo, é possível observar um homem, morador da alameda, limpando um dos bueiros com um tipo de ferro, no intuito de desobstruir o canal para que a água possa escoar normalmente.

VEJA MAIS



O denunciante conta que basta uma chuva de apenas alguns minutos para que a rua logo fique submersa, impedindo o tráfego das pessoas da área já que a alameda também não apresenta calçadas de qualidade. "Qualquer chuvinha alaga tudo, isso aqui vira um rio", reclama.

Ele também diz que vários moradores precisaram construir uma espécie de elevação nos imóveis já que, em tempos de chuvas intensas, o nível da água sobe consideravelmente, passando a alagar o interior de várias casas da área.

Ainda com base nas denúncias, em todo esse tempo citado pelos reclamantes, os órgãos competentes foram informados da situação mas nunca sequer enviaram alguma equipe para vistorias e limpar a área.

A redação integrada do Grupo Liberal solicitou nota para a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) e aguarda retorno.

O projeto Eu Repórter é uma iniciativa que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, basta acessar o site eureporter.grupoliberal.com ou enviar suas informações para o Whatsapp (91) 98565-7449, onde será iniciada uma conversa diretamente com repórteres da redação. A denúncia pode ser feita de forma anônima.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Thaís Belém