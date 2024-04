Fabiano Bastos reclama de buraco no meio da travessa Pirajá, na Pedreira 

Há seis meses um buraco no meio da travessa Pirajá, entre as avenidas Marquês de Herval e Visconde de Inhaúma, no bairro da Pedreira, em Belém, vem tirando o sossego dos moradores e motoristas. O risco de alguém cair dentro do buraco é iminente. Moradores sinalizaram com pedaços de pau para evitar mais acidentes.

Fabiano Bastos é síndico de um prédio bem em frente ao buraco, ele conta que os acidentes são constantes, mesmo com a sinalização improvisada, e que, até ele próprio já caiu no buraco. "Há seis meses este buraco está aqui, as pessoas passam. Foram os moradores que sinalizaram. Eu mesmo já cai ai, meu carro é grande e só por isso não deu problema, mas carro pequeno se cair aí causa danos com certeza", diz Fabiano.

VEJA MAIS

Além do buraco, as calçadas da via estão bastante sujas, e com vários pontos de mato alto, o que também incomoda o denunciante e os outros moradores. "Já pedimos ajuda não só para ajeitar esse buraco, mas para fazer uma limpeza, mas não vem ninguém, a cidade está realmente abandonada", lamenta.

"Eu diria que não só aqui na Pirajá, mas em toda cidade há mato e lixo, que o órgão competente viesse fazer o serviço. Não é somente a questão de prejudicar os transeuntes, mas doenças, mato, lixo. Vem a COP 30, como vamos receber o evento desta forma? Não é só aqui, a cidade toda está cheia de buracos, bem ali, em frente à uma escola tem um buraco maior. Então eu pediria que cumprissem suas obrigações e mandassem uma equipe para trazer a solução, porque isso é um transtorno para os moradores. Como síndico, ouço muitas reclamações dos moradores, mas não posso fazer nada”, finaliza o morador.

A redação integrada e O Liberal procurou a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) para falar sobre o assunto, mas até o fechamento desta edição não houve retorno.