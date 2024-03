Dona de casa Cristiane Silva reclama de situação precária na Cidade Nova VI, em Ananindeua

Quem passa pela WE 78, na Cidade Nova VI, em Ananindeua, sente na pele os transtornos causados pelo abandono total da área. No local, há um ponto de descarte irregular de lixo e entulho, que vai desde móveis sem utilidades a animais mortos. "Como aqui é passagem, eu levo meu filho para escola todos os dias, aí está esse lixo, muito lixo, rato baratas, mosquito,", relata a dona de casa Cristiane Silva.

Além dos incômodos causados pelo odor, há também a preocupação com a quantidade de água parada no local, o que se torna um criadouro de mosquitos transmissores da dengue, doença que está tendo índices altíssimos no Brasil nos últimos meses. "Essa água fedida parada, ainda mais com a dengue, a preocupação é essa", conta.

(Foto: Ivan Duarte / O Liberal)

A denunciante relata também, sobre a quantidade de pessoas em situação de rua que vivem atualmente na área. "Tem os moradores de rua que vivem por aqui também. É preocupante. Já até aconteceu de um esfaquear o outro aqui, é muito difícil conviver com essa situação", relata.

Além de todos os problemas já citados pela dona de casa, ainda há uma outra situação preocupante: os constantes assaltos no local, por estar abandonado, ficou soturno em determinados horários do dia. "Aqui nessa área também tem muito assalto, tem uns seis meses que estamos vivendo nessa situação. A gente tem medo de passar nessa passarela, a partir das 18h a gente não trafega mais por aqui, por causa do medo de assalto", desabafa.

(Foto: Ivan Duarte / O Liberal)

"Uma vez ou outra que o carro vem e recolhe. Tem gente que vem de muito longe, que mora em outro bairro e vem jogar lixo e entulho aqui, às vezes até animal morto, é horrível. Queria que olhassem um pouco por nós aqui, porque a situação está muito precária", diz Cristiane.

A redação integrada de O Liberal, procurou a prefeitura de Ananindeua para falar sobre os problemas citados na reportagem, mas até o fechamento desta edição não houve retorno.

O projeto Você Repórter é uma iniciativa do Grupo Liberal, que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, acesse www.oliberal.com/voce-reporter. Você também pode se conectar usando o QR Code ao lado ou pelo WhatsApp (91) 98565-7449. A equipe de reportagem irá checar as informações e publicar o conteúdo em todas as nossas plataformas.

VEJA MAIS