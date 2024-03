Diarista Vilma Tavares diz que postes estão sem iluminação há quase 2 meses na travessa Bom Jardim

Há quase dois meses sem luz no poste da passagem Tupã, localizada na travessa Bom Jardim, no bairro do Jurunas, a dona de casa Vilma Tavares, conta que está cansada de procurar o órgão responsável pela manutenção das lâmpadas. "Está há quase dois meses, da outra vez foram quase três meses. Eu liguei, minha vizinha ligou também, na vez passada. Aí consertaram, era essa lâmpada e aquela outra ali. Aí quando é à noite, que a gente apaga as luzes da frente de casa fica tudo escuro", conta.

A diarista e outros moradores sentem medo de trafegar na via, devido a escuridão. "Ficamos vulneráveis a assaltos, principalmente quem sai e chega. Fica muito difícil porque fica muito escuro e a gente paga a taxa todo mês".

(Foto: Bruno Macedo / Especial para O Liberal)

"Aqui olha a taxa descontada da minha conta de R$30,4. A minha filha já ligou várias vezes, eles dão prazo de 72h e nunca vêm. A outra vizinha também e até agora nada não vem ninguém aí fica difícil", relata segurando o papel da conta de energia.

Os moradores sentem medo de chegar à noite em suas casas, ou até mesmo de sair no período noturno, pois há relatos de vizinhos que foram assaltados na porta de casa. "Faz uns 6 meses que assaltaram bem aqui a esposa de um vizinho. Eu estava sentada aqui na frente de casa com meu marido e vi quando ela saiu e foi assaltada. Crianças não podem brincar porque está tudo escuro e fica perigoso", comentou.

A dona de casa relata que na passagem Tupã, além da falta de iluminação nos postes, há também bueiros entupidos, que neste período chuvoso acarretam muitos problemas para os moradores. “Peço para que o órgão competente venha consertar porque isso não é de graça, a gente paga e não tem o serviço. Não é justo isso. Toda vez é protocolo em cima de protocolo e ninguém vem resolver. Não tomam uma providência. Aqui na outra rua principal está tudo com iluminação de lead, mas aqui, nada”, finaliza.

Em nota, a Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb), informa que a gestão municipal está se esforçando para realizar a troca e modernização do parque de iluminação pública para LED. “Reforçamos que diariamente as equipes estão nas ruas para realizar a modernização da iluminação pública, e com isso já alcançamos a marca de mais de 60% de todo o parque, com estimativa de atingir os 100% ainda neste primeiro semestre. A Seurb reforça que possui vários canais de comunicação para atender a população. Solicitações dos serviços de iluminação pública podem ser feitas por meio do número: 0800 000 3233. Para facilitar, ainda mais, o atendimento das solicitações referentes à iluminação pública dos bairros e distritos de Belém, a Prefeitura, por meio da Seurb, lançou mais um canal de comunicação para a população. Agora o atendimento também é realizado por meio de um portal e aplicativo de celular”, finaliza o comunicado.

