Moradora Beatriz Monteiro denuncia bueiros entupidos na travessa Lomas Valentinas, em Belém

A técnica de enfermagem Beatriz Monteiro está indignada com a situação que a sogra dela, Lilian Cordeiro, de 55 anos, que é deficiente visual, está passando por conta de bueiros entupidos na travessa Lomas Valentinas, no bairro da Pedreira, em Belém. "É uma situação que já dura muitos anos, porém, neste período chuvoso, a gente nota uma piora, tendo em vista que já não escoa a água totalmente, demora uns dois dias, por conta desses bueiros entupidos aqui da rua", relata a jovem Beatriz.

Segundo a denunciante, além de demorar para secar a água, o cheiro forte incomoda os moradores. Ainda há a preocupação com a proliferação de mosquitos transmissores de doenças. "Então, essa escoação demora muito e tem também o odor que é muito forte. Temos notado também a quantidade de carapanãs. Como vocês podem ver, a casa é um pouquinho mais alta, então alaga na parte de baixo a água não escoa e acaba facilitando a proliferação de mosquitos", diz.

(Foto: Bruno Macedo / Especial para O Liberal)

Como se já não bastassem todos esses transtornos, a técnica de enfermagem relata que sua sogra, Lilian, sente dificuldade para se locomover na via por conta dos alagamentos constantes. "A maior dificuldade é a questão da nossa locomoção, do odor forte e os mosquitos que estamos muito incomodados. Minha sogra é deficinete visual e tem uma dificuldade maior em se locomover ", conta.

"É uma situação ruim, tem minha sogra que é deficiente visual, e aqui na comunidade tem muita criança e idoso. É preocupante porque alaga a rua toda, e as crianças podem se infectar com doenças, como a dengue e leptospirose”, relata.

(Foto: Bruno Macedo / Especial para O Liberal)

A jovem relata que já entrou em contato diversas vezes com om órgão responsável para resolver o problema, mas nunca teve respostas. "A gente queria muito que as autoridades, os órgãos competentes, viessem para desobstruir os bueiros, para que a água escoe normal”, finaliza.

A redação integrada de O Liberal, procurou a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) para falar sobre o assunto citado na matéria, mas até o fechamento desta matéria não houve retorno.

