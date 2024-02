Em água Lindas, consultor de vendas Ryan Almeida cobra melhorias em rua sem asfalto

O consultor de vendas Ryan Almeida, mora há 15 anos na rua Revolução dos Guaranis, no bairro de Águas Lindas, em Belém. Mas, segundo ele, há cerca de 8 anos a via não recebe nenhum tipo de melhorias. O que mais incomoda os moradores é a falta de asfalto na via.

"Houveram muitas trocas de governo, aí fomos esquecidos. Então nossa rua ficou dessa forma, do jeito que está agora, na lama", disse o denunciante.

A falta de pavimentação asfáltica na rua Revolução dos Guaranis, traz inúmeros transtornos para a população que mora na área."Quando chove, alaga tudo por aqui. É difícil porque em todos os lugares moram pessoas que sentem dificuldades para se locomover em ruas assim. Aqui na nossa rua temos crianças, idosos, pessoas cadeirantes. Quando chove acontecem coisas complicadas", relata.

(Foto: Bruno Macedo / Especial para O Liberal)

Segundo Ryan, houve um sorteio e só algumas ruas foram contempladas com asfalto. "Recentemente fizeram um sorteio para algumas ruas serem asfaltadas devido ao pouco orçamento que tinham. A rua em frente a nossa casa está sendo asfaltada, mas a nossa já disseram que não será contemplada", conta

"Algumas pessoas se revoltaram com isso e se manifestaram. Estamos aqui esperando chegar nossa vez", completa o denunciante.

O consultor de vendas relata que há cerca de um ano está entrando em contato com o órgão responsável para resolver o problema, mas nunca foi atendido. “Então a gente está se manifestando para tentar conseguir melhorias para nossa rua. Nós pagamos impostos como todo mundo. Já entramos em contato há quase um ano com o órgão responsável e até agora nada. Queremos pelo menos o básico para nossa rua”.

(Foto: Bruno Macedo / Especial para O Liberal)

A redação integrada de O Liberal, procurou a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) para saber quando o problema da rua Revolução dos Guaranis será solucionado, mas até o fechamento desta edição não houve retorno.

O projeto Você Repórter é uma iniciativa do Grupo Liberal, que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, acesse www.oliberal.com/voce-reporter. Você também pode se conectar usando o QR Code ao lado ou pelo WhatsApp (91) 98565-7449. A equipe de reportagem irá checar as informações e publicar o conteúdo em todas as nossas plataformas.

VEJA MAIS