Recepcionista Elaine Pereira reclama de entulho acumulado no canteiro da avenida Visconde de Inhaúma

Na travessa Visconde de Inhaúma, no bairro da Pedreira, em Belém, moradores relatam sobre os incômodos causados por um acúmulo de entulhos há pelo menos três meses. A recepcionista Elaine Pereira, mora com a família em frente ao canteiro da Visconde, lugar onde se concentra uma grande quantidade de lixo, e principalmente entulho.

"Isso está causando muitos danos a todos os moradores, principalmente aos meus pais que já tiveram covid. A minha irmã tem asma, meu sobrinho tem alergia. Vários ratos estão indo para a garagem da casa dos moradores, devido ao tanto de coisas entulhadas e lixo", fala.

(Foto: Cristino Martins)

De acordo com a denunciante, pessoas que moram em outras ruas descartam todo tipo de entulho no local. "As pessoas vêm de longe jogar entulho aqui, algumas vezes elas queimam e então a fumaça causa muitos danos para minha família. A minha mãe teve uma virose recentemente. Se tornou esse lixão aí até no final da Visconde de Inhaúma".

Recentemente, a prima de Elaine contraiu dengue, doença causada pelo mosquito aedes aegypti que se prolifera em recipientes com água parada, como pneus. “Tenho medo de pegar doenças como a dengue. Minha sobrinha que mora aqui na rua teve dengue há duas semanas e ficou muito mal no hospital. Nós tentamos limpar, fazer a nossa parte, mas infelizmente está assim”.

A situação começou há cerca de três meses e os moradores tentaram diversas vezes entrar em contato com a prefeitura. “Já tentamos contato com a prefeitura diversas vezes, e não tivemos retorno. Aqui poderia ser uma área de lazer. Antes as crianças brincavam, agora desse jeito não tem brincadeira que dê certo. Começou com pequenas coisas, agora tem diversos eletrodomésticos, sofá, pneus. Queria que viessem aqui recolher esse entulho de toda a Visconde, peço por todos os moradores. Nossas crianças não podem mais brincar aqui devido a esse lixão”, finaliza a moradora.

(Foto: Cristino Martins)

O estudante Leonardo Cardoso, mora desde que nasceu, há 19 anos, na Visconde de Inhaúma. Ele se sente prejudicado com o descaso em que está o canteiro da via. "Isso afeta a qualidade de vida dos moradores por conta de vários fatores. Além do odor, isso aqui acumula água e traz muitos mosquitos. Eu diria para a prefeitura ter mais compromisso e ouvir mais a população. É como se fôssemos invisíveis, parece que são cegos para isso. Futuramente teremos a COP 30 e olha como está Belém, lixo por todo lugar e doenças aumentando”, desabafou.

Além da situação do entulho acumulado, moradores reclamam também da falta de iluminação nos postes da região. “Recentemente tem faltado luz nesses postes aqui da rua também”, finaliza o estudante.

A redação integrada de O Liberal, procurou a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) para falar sobre o assunto, mas até o fechamento desta reportagem não houve retorno.

